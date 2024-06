Alcamo, la Rassegna Intrecci Narrativi  ospita Edoardo Nesi e Christian Rocca

27/06/2024 11:30:00

Si terrà venerdì 28 giugno, alle ore 18.30, il quarto appuntamento della

Rassegna “Intrecci Narrativi” – Libri, Musica e Degustazioni, organizzata dall’ “Associazione per l’Arte”, con il contributo della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, e la collaborazione della Scuola di Cinema Indipendente Piano Focale - https://www.pianofocalescuola.it/ - e dell'Associazione Zeste Hub - https://www.zestehub.it/ - di Palermo.

L’appuntamento è in programma, come sempre, al Collegio dei Gesuiti ad Alcamo, e ne saranno protagonisti due autori: Edoardo Nesi, con “I lupi dentro” (Edizioni la Nave di Teseo) e Christian Rocca con “L’Ucraina siamo noi” (Edizioni Linkesta). Non si terrà, questa volta, la presentazione a Villa Riso, a Palermo, per la concomitanza con la partita dell'Italia agli Europei 2024, che si giocherà proprio sabato, 29 giugno, alle ore 18 all'Olympiastadion di Berlino.

Nesi va a concludere, con questo romanzo, un ciclo letterario unico – iniziato nel 1995 e proseguito per otto romanzi – in cui dalle profondità della provincia toscana si è raccontato lo splendore e la caduta di un’Italia troppo poco raccontata, troppo poco compresa, troppo poco amata.

Rocca, invece, con il suo libro, rende omaggio al formidabile paese che resiste all'imperialismo russo, che difende la libertà di tutti, e che ci ricorda quanto sia favoloso essere europei. La degustazione di questo quarto appuntamento, dedicato ai giovani vignaioli, sarà a cura dell’Azienda Maniscà. La Rassegna si avvale della Direzione organizzativa di Giuseppe Messana e della Direzione artistica di Vito Lanzarone, che dialogherà con i due autori.