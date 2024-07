Marsala, tanti autori locali alla IV edizione de "Il mare colore dei libri"

22/07/2024 18:00:00

E’ tutto pronto per la quarta edizione de ‘Il mare colore dei libri’, il festival letterario che promuove le produzioni editoriali contemporanee e valorizza l’importanza della lettura. A Marsala, da venerdì 26 a domenica 28 luglio, al Complesso Monumentale di San Pietro, in via Ludovico Anselmi Correale n. 12, tante presentazioni, iniziative, arte, stand dove trovare i migliori cataloghi delle case editrici; spazio anche ai laboratori per i più piccoli nella vicina ex Chiesa San Giovannello di via Andrea D’Anna.

Ancora una volta ‘Il mare colore dei libri vuole dare ampio spazio agli autori lilybetani.

Venerdì 26 luglio, alle ore 19, in una delle quattro aree di incontri all’interno di San Pietro, lo storico, critico fotografico e saggista italiano Diego Mormorio presenterà l’ultimo libro “Di cose, fatti e animali siciliani” (Avagliano Editore), un’immersione nella sicilianità più autentica e originale, in cui si incontrano personaggi e fatti nei quali la fantasia si intreccia alla storia. A dialogare con l’autore, la giornalista Chiara Putaggio.

Sempre venerdì ore 19, in un’altra area dello spazio culturale, l’artista Salvatore Giampino presenterà “Ballando s’impara - Racconti per cacciatori di sogni” (Cosemoltocreative Editore): “… Ogni notte mi calavo nello scuro verde-petrolio di quel sogno soffocante. Catturato dalle spire oleose, il pensiero risucchiato dalle sabbie mobili del mio stesso desiderio di sparire, mi ritrovavo oltre il buco nero di quella mia esistenza terrestre…”. Ad accompagnarlo in questo viaggio onirico, Francesco Vinci e Caterina Martinez (ass. Il Rumore delle Idee).

Il 26 alle ore 21, l’avvocato e presidente di Paladini di Vini di Sicilia Diego Maggio si addentrerà nel suo “Della Memoria e del Disincanto” (Navarra Editore), assieme alla dott.ssa Luisa Romagnoli e al professor Aristide Tassone (sue le immagini nel volume). Al di fuori della retorica, la terra che racconta Diego Maggio è fatta di contrasti viventi, tramonti infuocati e ferrovie a binario unico, di borghi affascinanti e di emigrazioni struggenti.

Sabato 27 luglio, alle ore 18, il palco centrale ospita il musicista e cantautore Gianfranco Buffa alla sua opera prima “Scene di Caccia” (Publinews editore). Un giallo a tinte noir che viaggia tra la Sicilia e la Francia, in cui si muovono personaggi apparentemente normali ma fortemente ambigui e un'oscura, mortale, presenza. Dialogherà con l’autore, il giornalista Gaspare De Blasi.

Ancora sabato alle 19, la scrittrice Francesca Letizia Piccione presenterà l’ultimo sforzo letterario dal titolo “Le stanze dimenticate” (CTL Editore) con l’avvocata Giovannella Licari per raccontare un appassionante viaggio nel doloroso passato della protagonista, da sempre in lotta con i fantasmi che popolano le stanze oscure della sua anima.

Sabato 27 ore 20, Serena Lo Pilato farà conoscere “Chi ama il ballo ama la vita” (Pav Edizioni) assieme a Alessia Cannizzaro. La danza come arte vera e propria che insegna ad amare la vita e a misurarsi con sé stessi. Un libro dedicato al Maestro Pino La Grutta, otto volte campione italiano.

Sabato alle ore 21, il medico Antonio Licari farà conoscere “La baronessa di Carini” (Stylit Edizioni), la storia di un dramma della gelosia che si è tramandato per secoli fino ad oggi. Ne parlerà con l’autore, la docente Ornella Isaia.

Domenica 28 luglio alle 18, la pastora apostolica-pentecostale ed ex insegnante Pina Giacalone Teresi presenterà “I colori del cuore” (Publinews Editore) conversando con il prof. Giovanni Lombardo. Poesie ricche di sfumature come le donne sensibili e forti, la libertà che è dolore e salvezza, la fede che ‘cammina e vaga’, i volti migranti, il potente significato dietro la parola ‘mamma’.

Il 28 ore 20, Lo Pilato torna per presentare a 4 mani con Silvia Maira “Gli anni d’oro della dinastia Florio” (Bonfirraro), ripercorrendo le tappe salienti della vita dei personaggi illustri di una famiglia che ha dato lustro alla Sicilia. A dialogare con le autrici, il giornalista Angelo Barraco e Marianella Casubolo; presente l’editore Salvo Bonfirraro.