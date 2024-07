Turismo, un bando per partecipare alle fiere di Las Vegas e Barcellona

22/07/2024 04:05:00

Un sostegno dalla Regione Siciliana alle micro, piccole e medie imprese siciliane del settore turistico per partecipare alle manifestazioni fieristiche Imex America a Las Vegas dal 17 al 19 ottobre e Ibtm World a Barcellona dal 28 al 30 novembre. Lo prevede un decreto dell'assessore al Turismo, allo sport e allo spettacolo, Elvira Amata, rivolto agli operatori del settore con sede legale sull'Isola che intendano richiedere aree espositive. Il provvedimento segue un precedente decreto del 4 luglio relativo alla partecipazione istituzionale della Regione alle borse e fiere turistiche individuate dal Piano operativo annuale 2024.

«Rivolgo il mio apprezzamento a Enit che ha raccolto le istanze degli operatori - commenta l'assessore Elvira Amata - contribuendo ad integrare il calendario degli eventi fieristici con due tappe di assoluta rilevanza, tra le più importanti a livello mondiale nel mercato del turismo congressuale e del lusso. Proseguiamo con l'obiettivo di accrescere la competitività degli operatori e di valorizzarne la presenza nei mercati esteri».

Previste già in calendario la fiera World tourism event (Wte) di Genova sui beni Unesco, dal 12 al 14 settembre; Iftm a Parigi dal 17 al 19 settembre; Ttg a Rimini dal 9 all'11 ottobre; Wtm di Londra dal 5 al 7 novembre; la Borsa internazionale turismo delle origini prevista a Matera dal 18 al 19 novembre e, infine, la fiera sul lusso Iltm di Cannes dal 2 al 5 dicembre 2024. A questi sei eventi fieristici se ne aggiungono dunque altri due di rilievo internazionale.

Le domande per partecipare alla Imex America a Las Vegas dovranno pervenire entro giovedì 1 agosto, per Ibtm World di Barcellona entro lunedì 26 agosto. La dotazione finanziaria per l'intero ciclo di iniziative è di 7 milioni di euro a valere sul Pr Fesr 2021/2027.

Tutte le informazioni su come partecipare alle sei fiere indicate nel decreto del 4 luglio scorso sono indicate nell'avviso in questo link