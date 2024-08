Dal 2 al 6 ottobre la prima edizione di "Insolito Marsala"

08/08/2024 12:50:00

Preparati a vivere Insolito. Dalle sue origini, la città di Marsala ha sempre avuto un legame speciale con l’accoglienza, con il calore dei nuovi inizi. Per questi motivi, non c’era luogo migliore per un festival che parlasse di ospitalità, di contaminazione tra culture e professionalità. Nasce così la prima edizione di "Insolito Marsala", un evento innovativo che fonde enoturismo, Ho.Re.Ca 3.0, food&wine e tecnologia. Dal 2 al 6 ottobre, questo festival ambizioso si distingue in un panorama affollato di eventi, posizionandosi come un punto di riferimento nazionale e internazionale nell'ecosistema digitale della convivialità e ospitalità. Insolito Marsala celebra la Sicilia attraverso un quadro di esperienze che stimolano la curiosità, in un festival fluido, leggero, che parte dalla nostra isola per aprirsi e raccontarsi al mondo.

“Quest’anno, è nato (o meglio, sta nascendo) Insolito, un evento che speriamo possa accompagnarci e accompagnarvi per molti anni a venire. Vogliamo creare valore per il territorio, non solo attraverso lo sviluppo professionale dei partecipanti, ma anche rafforzando le reti locali, in una prospettiva internazionale che guardi alle esperienze più avanzate, ad esempio Porto e Bordeaux. È così che ha avuto origine la nostra idea, il culmine di anni di lavoro, celebrando con un festival dalle molteplici anime, una terra sfaccettata come un mosaico”. Queste le parole di Giorgio Triani, co-organizzatore del Festival.

Un Festival ibrido e diffuso

Dal 2 al 6 ottobre, professionisti del settore vinicolo, Ho.Re.Ca, docenti e studenti parteciperanno a convegni, webinar, masterclass e degustazioni private e professionali presso il Complesso Monumentale San Pietro e Palazzo Fici di Marsala, sia in formato live che online. Gli eventi rivolti al grande pubblico, invece, coinvolgeranno cantine, ristoranti, bar e altre attività locali, rendendo l'intera città parte attiva del festival, in un evento sfaccettato che porrà nuova luce e attenzione sull’anima autentica della Sicilia occidentale.

Eventi di Spicco

Tra gli eventi più attesi, l’incontro con Stefania Auci il 3 ottobre alle 18:00 presso il Complesso Monumentale San Pietro, aperto al pubblico. L’autrice de’ “I leoni di Sicilia” fornirà inedite curiosità sulla “saga dei Florio”.

Inoltre, le sezioni dedicate al vino, come il workshop sulla content creation economy del vino e le iniziative di Twine e Vino 3.0 con etichette NFT rappresenteranno sicuramente gli highlights del festival. Anche l’AIS nazionale partecipa all’evento, assieme a importanti cantine del territorio.

Ma non solo vino, anche Horeca e Ospitalità. Diversi i momenti formativi previsti, come convegni su come sta cambiando l’impresa Horeca, e come rivoluzionare l’ospitalità, attraverso casi studio specifici presentati da importanti relatori come Henri Roelings, Fondatore e CEO di Hospitality Net; Dr. Mark van Rijmenam digital speaker e fondatore del Futurewise Institute; Andrea Palmoso e Jacopo Longhi di swisshospitalitysolutions, Simone Puorto di TravelSingularity e molti altri.

L’infinita estate siciliana

“Marsala offre il clima ideale per eventi all'aperto”, afferma Salvatore Agate, Assessore al Turismo della città di Marsala. “Il festival permetterà di godersi l’estate siciliana fino all’ultimo, tra degustazioni e intrattenimento”. Oltre agli eventi enogastronomici, il festival offrirà DJ set serali e sessioni di mixology: in questo modo, ogni serata avrà un sapore diverso.

Un’origine Insolita

Insolito Marsala è scaturito dalla Digital Summer School organizzata da dieci anni a Favignana e Marsala come Master in Comunicazione Digitale, Mobile e Social dell’Università di Parma ed è patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana, dal Comune di Marsala e dall'Associazione Strada del Vino di Marsala. “Dal 2022 la nostra passione per l’innovazione e l’ospitalità ci ha spinti a concentrarci sul settore HoReCa (hotel, ristoranti, caffè)” afferma Giorgio Triani, coordinatore del Master e co-organizzatore del Festival.

Insolito Marsala quest’anno è realizzato anche grazie alla collaborazione di due grandi università che si uniscono: l'Università di Parma, per origini e docenti, come Alberto Salarelli, storico di gastronomia e Filippo Arfini, coordinatore del corso di Economia e management delle filiere alimentari sostenibili e l’Università di Palermo, grazie al concorso di alcuni docenti come Gianfranco Marrone, semiologo, e Filippo Sgroi, coordinatore della prima laurea siciliana in Scienze Gastronomiche.