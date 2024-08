 Lo Stagnone di Marsala è in sofferenza: invaso da mucillagine

27/08/2024 13:00:00

Lo Stagnone di Marsala, una delle aree naturali più suggestive della Sicilia attraversa da tempo un periodo di difficoltà ambientali relative al suo ecosistema. La Laguna, famosa per i suoi tramonti mozzafiato e le saline che riflettono i colori del cielo, è oggi minacciata oltre che dall'antropizzazione, dal kite intensivo e dalle serate in riva alla Laguna con tanto di fuochi d'artificio in una Riserva Sic ZPS, anche dalla presenza massiccia di mucillagine e da altre problematiche legate all'equilibrio ecologico delle sue acque.

La mucillagine

Come si può osservare dalla foto, lo Stagnone di Marsala è attualmente soggetto a un forte fenomeno di bassa marea. Il pontile, che solitamente galleggia sull'acqua, si trova quasi completamente all'asciutto, con la laguna invasa dalla mucillagine. Questo deposito gelatinoso, che si accumula sulla superficie dell’acqua, è uno dei segni più evidenti di uno squilibrio dell'ecosistema lagunare.

Il problema della mancata ossigenazione

La causa principale di questi problemi risiede nella scarsa ossigenazione dell'acqua. Per gli esperti, il ricambio d’acqua nello Stagnone è pressoché assente da decenni, provocando un progressivo impoverimento di ossigeno. Questo fenomeno, unito a un aumento della salinità e della temperatura dell’acqua, crea le condizioni ideali per la proliferazione della mucillagine, che rappresenta una minaccia per la flora e la fauna della laguna.

Cause antropiche e naturali

Le difficoltà che lo Stagnone di Marsala sta vivendo non sono imputabili solo a fattori naturali, ma anche ad attività umane che hanno modificato il fragile equilibrio dell’ecosistema. La chiusura dei due canali sull'Isola Grande, che un tempo permettevano un ricambio costante delle acque, ha ridotto drasticamente la circolazione. A questo si aggiunge la deviazione del fiume Birgi, che, trasportando detriti, ha contribuito all'innalzamento dei fondali e alla parziale ostruzione della bocca nord della laguna.

Un futuro incerto per lo Stagnone

Da tempo la condizione dello Stagnone di Marsala richiede interventi urgenti. La comunità scientifica è concorde nell’affermare che solo un ripristino del naturale ricambio d’acqua potrebbe arginare il problema e riportare la laguna al suo splendore originario. La riapertura dei canali e la riapertura della bocca Nord garantirebbe la sopravvivenza di questo prezioso ecosistema. Lo Stagnone di Marsala, un vero patrimonio naturale da tutelare, è anche il simbolo di come l'interazione tra uomo e ambiente possa portare a gravi conseguenze se non gestita con cura.