Scuolabus a Marsala, dal 1° ottobre saranno dieci i mezzi per gli alunni

24/09/2024 14:00:00

Sarà la Global Service Mobility ad assicurare il servizio Scuolabus per gli alunni di Marsala. La cooperativa sociale metterà a diposizione 4 mezzi che andranno ad aggiungersi ai 6 che saranno messi a disposizione dal Comune di Marsala per l'anno scolastico in corso. Il servizio, per un costo complessivo di quasi 300 mila euro, è gestito dall'Istituzione “Marsala Schola” che ha reso note all'Amministrazione Grillo le risultanze di gara. L'assessore Francesco Marchese, in pratica, ribadisce quanto già affermato nel corso della recente seduta consiliare: “Da oltre dieci anni il servizio inizia il primo ottobre e, qualche volta, anche dopo. Non è una giustificazione, ma se guardiamo al monitoraggio che abbiamo effettuato tramite Marsala Schola, si evince che sono ancora pochissime le richieste di scuolabus pervenute all'Istituzione”. Sono sei gli Istituti scolastici comunali del territorio che hanno diritto alla fruizione del servizio. L'Amministrazione Grillo, tramite l'Assessorato ai Trasporti diretto da Salvatore Agate, ha inoltre provveduto a potenziare il servizio con l'acquisto di 4 nuovi scuolabus che hanno sostituito quelli vetusti e già rottamati.

Al via la Stagione Concertistica al Teatro Sollima - Marsala, già nota per il suo vino e il suo ricco patrimonio storico, si prepara a indossare un nuovo abito di prestigio: quello della grande musica. Alla presentazione della seconda parte del Cartellone della Stagione concertistica 2024 dell’Associazione Beethoven di Marsala nella sala degustazioni delle Cantine Alagna sono intervenuti il Maestro Giuseppe Lo Cicero (Pianista) nella qualità di Presidente dell' Associazione , l’Assessore Ignazio Bilardello (delega Spettacolo e Grandi Eventi), il Consigliere Comunale Lele Pugliese, il Professore Ercole Alagna (Titolare delle Cantine Alagna), nonché i Maestri Michele Pantaleo (Chitarrista), Salvy Marino (Tenore) ed in videoconferenza, dalle rispettive città di residenza, i Maestri Gioacchino Zimmardi (Pianista) e Guido Arbonelli (Clarinettista) L’imminente stagione concertistica si prospetta come un viaggio culturale e sensoriale, grazie a un programma variegato che attraversa epoche, stili e generi. Questo cartellone di sette spettacoli offre agli spettatori un’opportunità unica per immergersi nella bellezza della musica in tutte le sue sfumature, riscoprendo Marsala come polo di cultura e arte. Ricco e variegato è il Cartellone della Stagione concertistica promossa dall’Associazione Beethoven che prevede 7 spettacoli eventi al Teatro Sollima di Marsala tra il 13 ottobre ed il 15 dicembre 2024.

13 ottobre: "Opera, Operetta ed Arie Napolitane"

Il debutto della stagione è un omaggio alla grande tradizione lirica italiana, con un connubio tra opera, operetta e canzone napoletana. Silvia Di Falco (soprano), Salvy Marino Benvegna (tenore) e Leonardo Pavia (pianoforte) saranno protagonisti di una serata in cui la maestosità delle arie d’opera si mescola alla leggerezza dell’operetta e al calore delle canzoni partenopee. Questo concerto promette di evocare le emozioni più profonde del pubblico, celebrando il patrimonio musicale italiano con grazia ed eleganza.

27 ottobre: "Trio Namaste - different visions"

L’appuntamento successivo segna una svolta verso l’esplorazione musicale contemporanea. Il Trio Namaste, composto da Natalia Benedetti (clarinetto), Guido Arbonelli (clarinetto basso) e Ian Cannon (pianoforte), offrirà una performance che spazia attraverso stili e tradizioni differenti. Con il loro progetto "Different Visions", il trio sfida i confini del repertorio classico per abbracciare sonorità sperimentali, creando un dialogo tra il linguaggio musicale moderno e quello più tradizionale.

10 novembre: Recital Pianistico di Manabu Takasawa

La maestria tecnica e interpretativa di Manabu Takasawa farà vibrare le note del pianoforte in un recital che promette di essere un’esperienza immersiva. Il pianista giapponese, noto per la sua capacità di fondere rigore accademico e passione esecutiva, esplorerà un repertorio ricco e variegato. Un evento imperdibile per gli amanti del pianoforte e della musica classica.

17 novembre: Concerto Pianistico in duo a 4 mani

L’intensità del pianoforte raddoppia in questo duo a quattro mani, con Paolo Scafarella e Serena Valluzzi. La sinergia tra i due pianisti crea un gioco di equilibrio e virtuosismo, portando il pubblico in un viaggio tra le armonie e le contrapposizioni che solo questo tipo di esibizione può offrire. Un’occasione per riscoprire il pianoforte sotto una luce nuova, dove la cooperazione tra i due esecutori è la chiave per un’esperienza sonora unica.

24 novembre: "Verdi, Tosti ed Arie Napolitane"

L’incontro tra la musica di Giuseppe Verdi, le romanze di Francesco Paolo Tosti e le arie napoletane è il cuore del concerto interpretato da Ilaria Ianquina (soprano) e Giacomo Serra (pianoforte). Questo evento si preannuncia come un affascinante viaggio nella musica da camera italiana, con un focus sulle composizioni vocali che hanno reso celebre il Bel Paese in tutto il mondo.

1 dicembre: "Trijazz"

Il cartellone prende una svolta jazzistica con il Trio Trijazz, formato da Michele Pantaleo (chitarra), Gianluca Pantaleo (contrabbasso) e Dario Li Voti (percussioni). Questa performance porta il pubblico nelle atmosfere intime e raffinate del jazz, un genere che, pur nascendo lontano dall’Italia, ha saputo trovare un fertile terreno nella nostra cultura musicale. Il jazz, con la sua capacità di improvvisazione e dialogo tra musicisti, rappresenta un momento di libertà creativa, che saprà conquistare anche i palati più esigenti.

15 dicembre: "Tosca di Giacomo Puccini"

La stagione si chiude con un omaggio alla grande opera italiana, "Tosca" di Giacomo Puccini, in una versione concertistica con pianoforte e quartetto d’archi diretto da Gioacchino Zimmardi. Le voci di Natasha Katai (soprano), Domenico Ghegghi (tenore) e Vincenzo Licata (baritono) daranno vita alle passioni travolgenti dell’opera, in una serata che promette di essere il culmine emotivo e artistico della stagione. La Tosca, con la sua intensità drammatica e musicale, è la chiusura perfetta per una stagione che ha saputo offrire un’ampia gamma di emozioni.

La scelta di Marsala come cornice di questa stagione concertistica non è casuale. La città, già simbolo di eccellenza enogastronomica, si propone nuovamente come luogo d’incontro tra tradizione e innovazione culturale. I concerti non solo offriranno momenti di alto valore artistico, ma contribuiranno a rafforzare l’identità culturale del territorio, attirando appassionati e turisti da ogni dove. Marsala diventa così un palcoscenico privilegiato dove la musica si fonde con la bellezza storica e naturale della città, offrendo al pubblico spettacoli evento con artisti di fama nazionale ed internazionale. In sintesi, questa stagione concertistica è un ponte tra epoche e stili musicali, un viaggio che va dall’opera al jazz, passando per la musica contemporanea e la grande tradizione pianistico-cameristica. Un evento che fa della diversità il suo punto di forza e che saprà sicuramente imprimere un ricordo indelebile nella memoria di tutti coloro che avranno il piacere di parteciparvi.

IL PROGRAMMA DELLA II PARTE DELLA STAGIONE CONCERTISTICA DELL’ASSOCIAZIONE BEETHOVEN.

13 ottobre: “Opera, Operetta ed Arie Napolitane” con Silvia Di Falco (Soprano), Salvy Marino Benvegna (Tenore) e Leonardo Pavia (Pianoforte);

27 ottobre: “Trio Namaste - different visions” con Natalia Benedetti (Clarinetto), Guido Arbonelli (Clarinetto – Basso) e Ian Cannon (Pianoforte);

10 novembre: “Recital Pianistico” di Manabu Takasawa;

17 novembre: “Concerto Pianistico in duo a 4 mani” con Paolo Scafarella e Serena Valluzzi;

24 novembre: “Verdi, Tosti ed Arie Napolitane“ con Ilaria Ianquina (Soprano) e Giacomo Serra (Pianoforte);

1 dicembre: “Trijazz” con Michele Pantaleo (Chitarra), Gianluca Pantaleo (Contrabasso) e Dario Li Voti (Percussioni);

15 dicembre “Tosca di Giacomo Puccini” Opera Concerto con Pianoforte e Quartetto d’Archi diretto da Gioacchino Zimmardi e con Natasha Katai (Soprano), Domenico Ghegghi (Tenore) e Vincenzo Licata (Baritono)

Gli spettacoli sono tutti di domenica alle ore 18.00.