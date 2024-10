Barriere architettoniche all'Università di Trapani, disagi per gli studenti disabili

01/10/2024 22:00:00

Il Polo Universitario di Trapani, punto di riferimento per molti giovani del territorio, è nuovamente sotto i riflettori per questioni legate all'accessibilità delle sue strutture. Gioventù Nazionale Trapanese ha diffuso una nota stampa in cui denuncia la presenza di barriere architettoniche che penalizzano gli studenti con disabilità, mettendo in evidenza un grave problema che va contro i principi di inclusione e pari opportunità.

Ascensori fuori uso e difficoltà per gli studenti disabili

Uno dei nodi cruciali della denuncia riguarda il malfunzionamento degli ascensori, un servizio essenziale che, quando non operativo, ostacola gravemente la libertà di movimento di chi si trova in difficoltà motorie. "Non è accettabile che un problema facilmente risolvibile, come il malfunzionamento degli ascensori, ostacoli il diritto allo studio e l’accesso alle strutture universitarie," afferma Jacopo Triscari, presidente provinciale di Gioventù Nazionale. Questa situazione non solo compromette l'esperienza accademica degli studenti disabili, ma ha anche un impatto negativo su tutti gli iscritti, costretti a subire disagi che potrebbero essere evitati con una gestione più attenta delle risorse.

La questione della morosità e l'effetto sui servizi universitari

Secondo Gioventù Nazionale, l'origine del problema risiede nella morosità dei comuni soci del Consorzio Universitario della provincia di Trapani, che non hanno onorato i propri impegni finanziari. Questo ritardo nei pagamenti avrebbe portato a inefficienze nella gestione delle infrastrutture del Polo Universitario, tra cui il mancato funzionamento degli ascensori. Gli studenti del secondo anno del corso di laurea in Giurisprudenza, ad esempio, svolgono spesso le lezioni nell'Ala Magna, una sala che viene frequentemente utilizzata per convegni e altre attività, aggravando ulteriormente la situazione.

Un appello urgente alle autorità

Gioventù Nazionale ha lanciato un appello alle autorità competenti affinché si intervenga rapidamente per risolvere quella che definisce una "ignominiosa situazione". Ruben Mantia, presidente del circolo di GN Trapani, sottolinea come sia "dovere delle istituzioni garantire pari opportunità e condizioni adeguate a tutti gli studenti", ribadendo l'importanza di un'azione tempestiva per ripristinare la normalità.

"Non possiamo accettare che nel nostro territorio si trascurino i diritti fondamentali dei cittadini e si comprometta il progresso della comunità. In quanto comunità giovane e militante - concludono Mantia e Triscari - ci batteremo affinché l'università continui a rappresentare un luogo di apprendimento e di crescita sia per i giovani sia per il territorio, senza esclusioni. Gioventù Nazionale continuerà a vigilare affinché venga ripristinata la normalità e si assicuri un'istruzione di qualità per tutti".