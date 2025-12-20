Sezioni
20/12/2025 06:00:00

Maria Pia Castiglione: "Ci vogliono tante risorse per incentivare i giovani a restare qui"

 Maria Pia Castiglione è stata nominata presidente del Consorzio universitario trapanese. Medico, ex sindaco di San Vito Lo Capo, già senatrice della Repubblica, dirigente politica di lungo corso. La sua nomina è stata accolta con apprezzamento trasversale, ben oltre i confini del centrodestra. Ai microfoni de Il Volatore di RMC101, Castiglione ha tracciato le prime linee del suo mandato, soffermandosi su università, sviluppo del territorio e scenari politici locali.

 

“Le condizioni del consorzio sono buone, ma c’è tanto lavoro da fare”

Alla domanda sugli obiettivi della sua nuova nomina, Castiglione ha risposto con entusiasmo e realismo: “Ancora non mi sono insediata perché la burocrazia purtroppo non è ancora sufficientemente semplificata e quindi le carte non sono arrivate al completo. Ma non vedo l'ora di cominciare: di lavoro ce n’è da fare, soprattutto per rafforzare la collaborazione con le istituzioni, con gli enti locali e perché no anche con qualche fondazione, perché le risorse ci vogliono, ci vogliono per i corsi, per la formazione, per le 

borse di studio. Tutto questo per incentivare i giovani a studiare e lavorare a Trapani, a rimanere nel nostro territorio.”

 

 

 

“Attirare studenti anche da altre province è possibile e necessario”

Riguardo all’offerta formativa e al ruolo di Trapani come polo universitario, la neo-presidente ha sottolineato: “Possiamo ribaltare la narrazione locale e attirare qui studenti che provengono da altre province. Questo significherebbe non solo sviluppo culturale, ma anche economico: alloggio, vitto, spesa nelle nostre città….”

 

“L’apprezzamento bipartisan nasce dai fatti, non dalle parole”

Commentando il riscontro positivo alla sua nomina da parte di esponenti di diversi schieramenti politici, Castiglione ha affermato: “Ringrazio tutti quelli che hanno accolto favorevolmente la mia nomina. Non sono mai stata il tipo che si autostima o si autoglorifica. Sono i fatti che parlano: il mio curriculum professionale e politico è consistente, il mio modo di lavorare è sempre stato trasparente e volto a ottenere risultati concreti per il territorio.”

 

“Una carriera tra scienza, sanità e impegno civico”

Raccontando il suo percorso professionale e politico, Maria Pia Castiglione ha spiegato: “Ho iniziato la carriera universitaria a Palermo, ero borsista del CNR in clinica neurologica e ho pubblicato quasi trenta lavori scientifici. Poi ho scelto di tornare a Trapani, lavorando nell’ambito dell’ASP, avviando poliambulatori nelle isole della Sicilia e ricoprendo ruoli di responsabilità. Parallelamente ho iniziato la mia attività politica a San Vito Lo Capo come sindaco, poi consigliere provinciale e senatrice della Repubblica. Chi mi conosce sa che il mio impegno è sempre stato serio e consapevole, nell’interesse della mia terra.”

 

“Il centrodestra a Marsala unito su Nicola Fici”

Sul futuro politico e le prossime elezioni a Marsala: “Non è stato un compito facile mettere d’accordo tanti dirigenti e consiglieri, ma ci siamo riusciti. La candidatura di Nicola Fici rappresenta il ricambio generazionale: è giovane, conosce la macchina burocratica ed è stimato dalla popolazione. Ci auguriamo che ci sia la possibilità di condividere un programma serio e rispettoso dei ruoli, che dia ordinarietà all’amministrazione comunale e continuità nelle opere pubbliche.”

 









