11/12/2025 13:03:00

Maria Pia Castiglione nuova presidente del Consorzio universitario di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/1765454739-0-maria-pia-castiglione-nuova-presidente-del-consorzio-universitario-di-trapani.jpg

La Giunta regionale ha completato la procedura per la nomina di Maria Giuseppa (Pia) Castiglione alla presidenza del Consorzio universitario di Trapani, su proposta dell’assessore all’Istruzione e Formazione Mimmo Turano. 

Per il polo accademico trapanese si apre così una nuova fase, affidata a una figura politica storica della provincia, con una lunga esperienza amministrativa, parlamentare e di partito.

 

Chi è Pia Castiglione

 

Nata a San Vito Lo Capo nel 1955, Castiglione è un volto noto del centrodestra trapanese.
È stata sindaca di San Vito Lo Capo tra il 1991 e il 1993, poi consigliera provinciale e, dal 2003 al 2008, presidente del Consiglio comunale del suo Comune.

Per anni punto di riferimento dell’Udc nel territorio, nel 2011 aderisce al Popolari di Italia Domani di Mannino e Cuffaro, poi confluiti in Cantiere Popolare. Vicina all’area di “Noi moderati”, nel 2022 è stata candidata al Senato nel collegio Sicilia Occidentale.

Il suo ingresso a Palazzo Madama risale al gennaio 2011, quando subentrò a Salvatore Cuffaro nella XVI legislatura.

 

La nomina al Consorzio

 

La sua designazione arriva in un momento in cui il Consorzio universitario è chiamato a ridefinire strategia, missione e sostenibilità economica. Il ruolo di presidente dovrà accompagnare il rapporto con le università partner, promuovere nuovi corsi e rafforzare il legame tra formazione, innovazione e sviluppo territoriale.

 

Le reazioni: la Uil Trapani augura buon lavoro

 

Tra i primi messaggi ufficiali, quello della Uil Trapani. Il segretario generale Tommaso Macaddino parla di “un mandato importante” e sottolinea il valore strategico del polo universitario per la crescita della provincia:

“L’università non è solo un centro di formazione, ma un motore di crescita culturale, sociale ed economica. Investire nel Consorzio significa dare opportunità ai giovani, contrastare lo spopolamento e rafforzare il nostro tessuto produttivo”.

Macaddino esprime “piena fiducia” nella nuova presidente e auspica una collaborazione stretta tra istituzioni e forze sociali per valorizzare il sistema universitario trapanese.

 

Una sfida per il territorio

 

La presidenza Castiglione si insedia dunque in un momento cruciale: il Consorzio deve consolidare l’offerta formativa, migliorare i servizi agli studenti e definire un nuovo ruolo nella visione di sviluppo della provincia di Trapani.

Le aspettative, nel mondo accademico e nelle sigle sindacali, sono alte. Ora la nuova presidente dovrà dimostrare di saper guidare l’ente in una fase che richiede pragmatismo, autorevolezza e capacità di tessere alleanze istituzionali.









