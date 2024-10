Prima gioia per la Trapani Shark, netto successo a Treviso

Debutto interno per la Nuova Pallacanestro Marsala il 6 ottobre contro Svincolati Milazzo

Tutto pronto per l'avvio della nuova stagione in casa NPM. Agli ordini di coach Grillo un organico giovane e motivato. Esordio in casa Domenica 6 ottobre alle 18 contro la Svincolati Academy Milazzo. A poche ore dal debutto casalingo la Nuova...