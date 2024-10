Marsala: processo tentato omicidio Russo, chiusa la fase dibattimentale

10/10/2024 19:27:00

Si è chiusa la fase dibattimentale del processo a carico di Vincenzo Piero Li Vigni, imputato per tentato omicidio, rapina aggravata ed evasione dagli arresti domiciliari. I fatti risalgono alla notte tra il 14 e il 15 giugno 2024, quando Li Vigni, insieme a un minore, aggredì Davide Russo, un giovane disabile affetto da idrocefalia, mentre si trovava nei pressi di un distributore automatico di sigarette in contrada Cuore di Gesù.

Durante il processo, l’imputato ha chiesto scusa alla vittima, dichiarando che non aveva intenzione né di rapinarlo né di ucciderlo. Li Vigni ha spiegato che l’aggressione è nata da un equivoco, legato a uno scambio di persona. Secondo la ricostruzione fornita in aula, la sorella di Li Vigni, F.L.V., avrebbe ricevuto messaggi osceni su Facebook da un uomo con lo stesso nome del loro padre. Tale equivoco ha spinto Li Vigni a cercare un incontro per chiarire la situazione.

La notte dell’aggressione, l’imputato e il minore si presentarono all’appuntamento con l’intenzione di incontrare l’uomo che aveva inviato i messaggi, ma trovarono invece Davide Russo, che per una coincidenza possedeva una Fiat Punto simile a quella indicata dall’uomo nel loro scambio online. L'aggressione fu quindi causata da uno scambio di persona.

Durante l’udienza, la sorella dell’imputato ha confermato di aver continuato a ricevere messaggi fino ad agosto 2023, scoprendo solo successivamente l’identità del molestatore, che sarebbe il padre di un esponente delle Forze dell’Ordine di Marsala.

Nel corso del dibattimento ha testimoniato anche il consulente della difesa, il dott. Tommaso D’Anna, specialista in Medicina Legale, il quale ha affermato che i colpi inferti da Li Vigni non erano stati sferrati con piena forza, poiché se fossero stati più violenti, le conseguenze per la vittima sarebbero state molto più gravi. Tuttavia, D’Anna ha ammesso di non poter quantificare con precisione la forza dei colpi, non avendo mai esaminato personalmente l’imputato.

La difesa di Li Vigni è affidata all'avvocato Piero Marino del Foro di Marsala, mentre il processo proseguirà con le fasi conclusive nelle prossime udienze. L'avvocato di Davide Russo, parte civile è Antonino Giustiniano.