Turismo. I nuovi voli di Trapani e la Sicilia al TTG

10/10/2024 06:00:00

E’ una fiera in cui si va sul concreto, il TTG Travel Experience, la fiera del turismo di Rimini.



Tema di questa 61esima edizione, iniziata ieri, è la “Verità”, perchè, “in un'epoca in cui lo storytelling artificiale, le recensioni non sempre autentiche e le false informazioni proliferano sul web, nasce una nuova esigenza di verità”.

Al TTG quindi fa capolino quest’anno l’intelligenza artificiale. Sono tanti i talk e gli incontri in cui si è parlato del ruolo dell’AI nel turismo. Ma si parla anche di cambiamento climatico, e di come i viaggiatori preparano i propri viaggi in base ai rischi di eventi estremi. Potrebbe essere questo, ad esempio, uno dei motivi per cui a Luglio e Agosto in Sicilia si sono registrati meno turisti rispetto allo scorso anno. Il gran caldo e la siccità potrebbero aver disincentivato il viaggiatore.

Ma al TTG vengono presentati dati che per la Sicilia possono essere incoraggianti per quello che si è detto sempre: “puntare sulla destagionalizzazione”. Anche per gli aeroporti. Non a caso arriva un nuovo volo, nella stagione invernale, da e per l’aeroporto di Trapani Birgi.



NUOVE ROTTE PER TRAPANI BIRGI

Al TTG di Rimini, fiera internazionale del turismo, Airgest, società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi, ha chiuso un proficuo accordo con la compagnia aerea Go to Fly che, dopo la rotta per Forlì già attiva il lunedì e il sabato, aggiunge anche Verona tra le sue destinazioni. La tratta sarà operativa dal 2 dicembre fino all'11 gennaio, per poi riprendere dai primi di marzo fino a tutta l'estate, due frequenze settimanali sempre il sabato e il lunedì. La rotta Trapani Forlì era già stata portata a due frequenze settimanali da settembre e viene confermata.





"Mi complimento con la compagnia aerea Go To Fly per questo importante investimento all'aeroporto di Trapani - commenta il presidente di Airgest, Salvatore Ombra – che, dopo il grande successo di Forlì, toccherà anche la città di Verona, promettendo bene per le prossime vacanze di Natale e per la stagione estiva. Siamo lieti che la partecipazione alla fiera del turismo sia stata foriera di questo importante accordo".

Paolo Amodeo, responsabile operativo della compagnia aerea Go To Fly, marketing carrier di Forlì Airport, ha presentato in conferenza stampa, su mandato del presidente dell’aeroporto di Forlì, Giuseppe Silvestrini, rappresentato da Riccardo Pregnolato, la nuova rotta, insieme alla loro stagione invernale 2024-2025 ed estiva 2025. "Dopo aver portato, già da settembre, a due frequenze il Forlì Trapani - spiega Amodeo – adesso aggiungiamo il Verona, a partire da dicembre, impiegando una macchina il sabato interamente su Birgi. Un investimento importante da cui ci aspettiamo un ritorno altrettanto importante. Puntiamo sulla Sicilia e i numeri estivi ci confortano su questo".

I NUMERI SICILIANI

Il turismo in Sicilia continua a registrare numeri importanti nel 2024, segnando una crescita rispetto all'anno precedente, nonostante alcune criticità. Nel primo semestre del 2024, le strutture ricettive dell'isola hanno registrato oltre 6,29 milioni di presenze, con un incremento del 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tuttavia, questo dato non include il crescente fenomeno degli "affitti brevi", che da soli hanno registrato oltre 1,83 milioni di presenze, un balzo significativo del 50,7% rispetto all'anno precedente.

Il turismo straniero si conferma come una delle principali forze trainanti per l’economia turistica siciliana. Nel solo primo semestre del 2024, le presenze straniere hanno raggiunto 3,37 milioni (+6,7% rispetto al 2023), mentre il turismo interno ha subito un leggero calo dello 0,5%. Anche negli affitti brevi, la componente estera ha fatto sentire il suo peso, rappresentando il 72% delle presenze complessive, con un incremento del 45,7% rispetto al 2023.

La domanda di alloggi temporanei è in forte crescita, ponendosi in competizione con le strutture ricettive tradizionali. Tra gennaio e giugno 2024, le presenze negli affitti brevi hanno toccato quota 1,83 milioni, con un aumento superiore al 50%. Questo fenomeno dimostra una chiara preferenza dei turisti, soprattutto stranieri, per soluzioni di alloggio flessibili e meno tradizionali.

Nonostante i dati positivi del primo semestre, i mesi estivi (giugno-agosto) hanno registrato una leggera flessione (-3,6%) nelle presenze complessive presso le strutture ricettive tradizionali. In particolare, si è osservato un calo del turismo italiano (-8,2%), mentre gli stranieri hanno continuato a crescere, con un aumento del 2,7% rispetto al 2023. In contrasto, gli affitti brevi hanno visto un incremento del 20% durante l'estate, sia negli arrivi che nelle presenze.

L’assessore al Turismo Elvira Amata ha spiegato che tali dati riflettono un cambiamento strutturale nel turismo regionale, con un allungamento della stagione turistica e una diversificazione dell’offerta. "Stiamo assistendo a una destagionalizzazione importante, con un aumento delle presenze nei mesi di bassa stagione, specie da gennaio a marzo, in particolare tra i turisti stranieri", ha affermato Amata.



DESTAGIONALIZZARE PER CONTENERE L’OVERTOURISM

Uno degli obiettivi strategici del governo regionale è proprio quello di destagionalizzare il turismo, puntando su eventi culturali e manifestazioni che attraggano visitatori anche nei mesi meno frequentati. Manifestazioni come il Sicilia Jazz Festival, la Coppa degli Assi e i Treni Storici sono solo alcuni esempi di iniziative che hanno contribuito a distribuire meglio i flussi turistici durante l'anno.

L'offerta turistica della Sicilia, grazie anche alle sue condizioni climatiche favorevoli, ha dimostrato di poter attrarre visitatori in tutti i mesi dell'anno. Questo approccio, secondo l’assessore Amata, sta già portando risultati concreti: "I dati confermano che stiamo lavorando nella giusta direzione. L’obiettivo è continuare a puntare su una programmazione che garantisca un afflusso costante di turisti, valorizzando tutto il territorio e riducendo l’overtourism che danneggia le nostre bellezze naturali".