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Economia

» Turismo
02/05/2026 12:00:00

Turismo, a Mazara si presenta la piattaforma "West of Sicily" per operatori turistici

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-05-2026/turismo-a-mazara-si-presenta-la-piattaforma-west-of-sicily-per-operatori-turistici-450.jpg

In preparazione alla stagione turistica 2026, il Distretto turistico Sicilia Occidentale ed il Comune di Mazara del Vallo organizzano al Collegio dei Gesuiti di Mazara del Vallo un incontro che si terrà il prossimo 5 maggio alle ore 10,30 nella Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti per illustrare le potenzialità della piattaforma "WEST OF SICILY" per gli operatori turistici.

 

Interverrà Bruno Bertero - direttore generale dell'Ente Langhe-Monferrato Roero e consulente marketing del Distretto turistico Sicilia Occidentale.

L'assessore comunale al Turismo, Cultura ed Eventi Germana Abbagnato sottolinea l'importanza dell'iniziativa e rivolge direttamente agli operatori un invito alla partecipazione all'incontro "La stagione è alle porte - sottolinea Abbagnato - e serve preparare al meglio tutte le opportunità per 'vendere' i vostri servizi. Siamo al fianco di voi operatori per aumentare la platea di utenti. Vi aspettiamo tutti il 5 Maggio presso il Collegio dei Gesuiti per farvi conoscere le enormi potenzialità del market place 'West of Sicily' ".

Un invito rivolto in particolare a Host e operatori di B&B, ristoranti, agenzie di viaggio, visite guidate, cantine, esperienze enogastronomiche , trasporti, pesca turismo, bike tour, trekking, turismo sportivo.

La preiscrizione all'evento può avvenire online entro il 3 maggio cliccando su: https://forms.gle/LTZEf2zeonq3Dvy97
 



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