Trofeo Ciaccio Montalto: in gara a Trapani anche la barca confiscata ai trafficanti

10/10/2024 09:27:00

Ci sarà anche Vega, la barca a vela confiscata a scafisti e ora affidata alla Lega Navale Italiana – sezione di Trapani, tra i parotagonisti della VII edizione del “Trofeo Giangiacomo Ciaccio Montalto – regata d’altura”.

L’imbarcazione, sequestrata a Siracusa e successivamente ristrutturata da un socio della Lega Navale, prenderà parte alla competizione che si svolgerà il 12, 13 e 26, 27 ottobre nelle acque di Trapani.

A bordo della Vega, rientrata in mare dopo i lavori di recupero, saliranno magistrati, ufficiali della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della Capitaneria di Porto, ospiti della Lega Navale trapanese, pronti a sfidarsi tra cime e vele.

«Giangiacomo Ciaccio Montalto fu un grande appassionato del mare e della vela. Ci piace ricordare questo tratto umano, essenziale della sua personalità, insieme al suo ruolo di magistrato che con le sue inchieste svolse un ruolo centrale nelle indagini sulla mafia in provincia di Trapani e che per questo pagò con la vita, assassinato dai sicari di Cosa Nostra. Perché la sua figura rimanga viva tra i giovani è bene ricordare anche come ha vissuto, oltre che come è morto». Con queste parole Piero Culcasi, presidente della Lega Navale Italiana – sezione di Trapani, ricorda il magistrato in forza alla Procura della Repubblica di Trapani, che fu ucciso da un manipolo di killer di Cosa Nostra il 25 gennaio del 1983, a Valderice, in via Carollo, nei pressi dell’abitazione paterna dove sovente si recava per studiare e preparare gli atti giudiziari ed i processi. Giangiacomo Ciaccio Montalto, nato a Milano nel 1941, nelle prossime settimane, il 20 ottobre avrebbe compiuto 83 anni.

La regata in suo onore e memoria avrà inizio nel fine settimana con le prime prove in acqua sabato e domenica prossimi e si concluderà nel fine settimana tra il 26 ed il 27 Ottobre con le ultime due giornate in mare, condizioni meteo permettendo. Le barche gareggeranno in uno specchio di mare compreso tra le acque antistanti la città e le isole Egadi. Venti barche, provenienti da circoli velici Siciliani si contenderanno il Trofeo Challenge, detenuto dalla barca “Elima” degli armatori Sugamele/Cappello soci della Lega Navale di Trapani vincitori dell’edizione 2023/2024