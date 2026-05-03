Trapani, Elima vince il primo Trofeo Velico Antonino Zichichi

Si chiude nel segno della vela e del ricordo il primo Trofeo Velico dedicato al professor Antonino Zichichi. A imporsi nella classifica generale è stata Elima, imbarcazione della Lega Navale Italiana sezione di Trapani, armata da Sugamele e Cappello, protagonista assoluta delle regate disputate l’11 aprile e il 2 maggio nello specchio di mare trapanese.
L’evento, nato come Memorial in onore dello scienziato siciliano, grande appassionato di mare e vela, ha saputo coniugare competizione sportiva e valore simbolico, coinvolgendo numerosi equipaggi provenienti da tutta la Sicilia occidentale. In gara le classi Altura, Gran Crociera e Vele Bianche, con regate disputate secondo i regolamenti ORC.
Le condizioni meteo favorevoli hanno accompagnato entrambe le giornate, permettendo lo svolgimento regolare delle prove e offrendo uno spettacolo tecnico di alto livello, apprezzato da appassionati e addetti ai lavori.
«Questo Memorial – ha sottolineato il presidente della LNI Trapani, Piero Culcasi – dimostra come sia possibile unire sport, cultura e identità. La partecipazione e l’interesse attorno a questa iniziativa confermano il forte legame del territorio con la figura del professor Zichichi. Continueremo a investire nella vela come occasione di crescita e condivisione».
La cerimonia di premiazione si terrà domenica pomeriggio nella sede della Lega Navale di Trapani, alla presenza di rappresentanti del mondo scientifico e culturale, tra cui Lorenzo Zichichi della Fondazione Majorana e il professor Giacomo d’Alì, già allievo dello scienziato.
I risultati
Classifica Overall
- 1° Elima (LNI Trapani, Sugamele e Cappello)
- 2° Querida (LNI Palermo, Ester Puzzangaro)
- 3° Naca (LNI Trapani, Luigi Ciaravino)
Classe Altura – 11 aprile
- 1° South Kensington (CC Roggero di Lauria Palermo, Massimo Licata D’Andrea)
- 2° Querida (LNI Palermo)
- 3° Elima (LNI Trapani)
Classe Altura – 2 maggio
- 1° Elima (LNI Trapani)
- 2° Pure (LNI Trapani, Ascanio Calogero De Gregorio)
- 3° Naca (LNI Trapani)
Vele Bianche – 11 aprile
- 1° Aura (LNI Trapani, Bartolomeo Virzì)
- 2° Dana (LNI Trapani, Piero Serra)
- 3° Mesarthim (Antonio Sangiorgi)
Vele Bianche – 2 maggio
- 1° Aura (LNI Trapani)
- 2° Mesarthim
- 3° Salina (LNI Trapani, Renato Ilari)
Gran Crociera – 11 aprile
- 1° Aspy (LNI Trapani, Antonino Mazzara)
- 2° Blue Ice (LNI Trapani, Silvestro Giglio)
- 3° Remote Work (LNI Trapani, Pietro Paolo Raffa)
Gran Crociera – 2 maggio
Un appuntamento destinato a crescere, che ha già dimostrato di poter diventare un punto di riferimento per la vela nel territorio, mantenendo vivo il ricordo di una delle figure più rappresentative della cultura scientifica siciliana.