Alcamo, Intrecci Narrativi: Vito Mancuso presenta "Destinazione Speranza"

15/10/2024 18:57:00

La Rassegna “Intrecci Narrativi” – Libri, Musica e Degustazioni, organizzata dall’“Associazione per l’Arte”,

con il contributo della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, e la collaborazione della Scuola di Cinema Indipendente Piano Focale e dell'Associazione Zeste di Palermo, ospita ad Alcamo un nuovo appuntamento culturale. Domenica 20 ottobre, alle ore 18, alla Cittadella dei Giovani, in via Ugo Foscolo, 1, Vito Mancuso presenterà il suo libro dal titolo “Destinazione Speranza” (Edizioni Garzanti) dialogando con il professor Giuseppe Allegro.

Mancuso è stato docente di teologia presso la Facoltà di filosofia dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e docente di "Storia delle Dottrine Teologiche" presso l'Università degli Studi di Padova. Dal 2022 è editorialista del quotidiano La Stampa. Attualmente insegna al Master di Meditazione e Neuroscienze.

Nel suo libro ci guida alla ricerca del significato più profondo e autentico della nostra vita. Togliendo alla ragione ogni pretesa di possedere un sapere su Dio e sull’avvenire, ‘Destinazione speranza’ - in libreria da domani, 15 ottobre - rifonda il senso della nostra esistenza su un presupposto inedito e dirompente: la libertà di obbedire. Se saremo in grado di essere noi stessi in relazione con gli altri, di resistere all’egoismo favorendo la solidarietà, di ridare valore alla dimensione morale al fine di agire con responsabilità, allora non tutto sarà perduto: solo così, infatti, potremo definirci donne e uomini davvero liberi e guardare con speranza, ragionevole e fondata, al futuro che ci attende. La Rassegna si avvale della Direzione organizzativa di Giuseppe Messana e della Direzione artistica di Vito Lanzarone.