Sposa Show: il Salone del Matrimonio e del Diciottesimo compleanno torna a Trapani

15/10/2024 11:30:00

Preparatevi a vivere un weekend all'insegna del sogno e dell'eleganza, perché l'8, 9 e 10 Novembre torna a Trapani Sposa Show, il Salone del Matrimonio e del Diciottesimo Compleanno.



Per il secondo anno consecutivo, Palazzo America ospiterà un evento imperdibile per chi desidera organizzare un matrimonio da favola o una festa di compleanno indimenticabile. Oltre 50 aziende del settore wedding e degli eventi saranno presenti per mostrarvi le ultime tendenze e offrirvi i loro servizi esclusivi.

Ma cosa troverete a Sposa Show?

Saranno tre giorni dedicati a sfilate, esibizioni musicali, esibizioni di acconciature, prove menù, set fotografici, tattoo station e tanto altro.

Saranno presentate le location e le più rinomate aziende di catering e banqueting del west Sicily. E anche per i ragazzi prossimi ai 18 anni sarà un’occasione da non perdere. DJ, fotografi, location uniche, catering... Sposa Show offre un'ampia gamma di servizi per organizzare una festa davvero speciale, che lascerà il segno.

Non mancherà la musica dal vivo con i Foreway e i Figli di un Reminore.

Un vero e proprio viaggio a 360 gradi nel mondo del matrimonio e dei diciottesimi, con:

Abiti da sposa e da cerimonia: scoprite le nuove collezioni e lasciatevi ispirare dalle creazioni degli stilisti più in voga.

Servizi fotografici e video: immortalate i momenti più belli con professionisti del settore che sapranno catturare l'emozione del vostro giorno speciale.

Allestimenti floreali: rendete magica l'atmosfera con addobbi floreali unici e personalizzati.

Catering e banqueting: deliziate i vostri ospiti con menù raffinati e prelibatezze per tutti i gusti.

Location da sogno: scegliete la cornice perfetta per il vostro evento tra le numerose proposte di sale ricevimenti, ville e ristoranti.

Musica e intrattenimento: animate la festa con musica dal vivo, DJ set e spettacoli coinvolgenti.

E molto altro ancora! Dagli acconciatori ai wedding planner, dai gioiellieri alle agenzie di viaggio, troverete tutto ciò di cui avete bisogno per organizzare un evento impeccabile.

Novità e tendenze

Sposa Show è l'occasione perfetta per scoprire le ultime tendenze del settore wedding e degli eventi. Acconciature innovative, nuove mete per il viaggio di nozze, allestimenti originali: le aziende partecipanti vi presenteranno le loro novità e vi offriranno spunti e idee per rendere il vostro giorno speciale ancora più unico.

Un evento per tutti

Che siate futuri sposi in cerca di ispirazione o giovani pronti a festeggiare i 18 anni, o invitati a questi e altri eventi, Sposa Show è l'evento che fa per voi. L'atmosfera frizzante, la varietà delle proposte e la presenza di professionisti del settore renderanno la vostra visita un'esperienza piacevole e produttiva.

Non mancate allora! Sposa Show vi aspetta a Palazzo America, Trapani, l' 8, 9 e 10 Novembre 2024 con ingresso è gratuito. E per maggiori informazioni visitate il sito web: https://sposashow.it/home e seguite Sposa Show sui social