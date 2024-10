A Salaparuta la mostra Jazzisti siciliani nel Mondo

16/10/2024 11:08:00

Si chiama “Jazzisti siciliani nel Mondo” la mostra che verrà inaugurata sabato 19 ottobre, alle 17.00,

presso la Sala delle Conferenze a Salaparuta in Piazza Mercato e sarà fruibile fino al 30 novembre.

In mostra 18 pannelli che ritraggono i maggiori jazzisti siciliani di tutti i tempi: da Nick La Rocca a Louis Prima, originari proprio di Salaparuta, da Enzo Randisi a Francesco Cafiso, Giacomo Tantillo, Gianni Gebbia, Giuliana Di Liberto, Anna Bonomolo e tantissimi altri. Oltre 50 artisti che raccontano l’evoluzione del jazz siciliano che vanta i migliori professionisti in Italia e all’estero.

"Tutto nasce da Nick La Rocca - spiega il sindaco di Salaparuta Michele Saitta - che è stato un visionario avendo per primo al mondo inciso un disco di musica jazz nel 1917. Dunque Salaparuta e l’intera Sicilia devono un grazie a questo musicista che ha rivoluzionato il mondo della musica. Ma la nostra cittadina vanta anche un altro grande mito della musica del ‘900 che è Louis Prima. Molti non lo sanno ma anche l’autore di Just Gigolo e tanti altri successi planetari era originario di Salaparuta".

La mostra è sostenuta dall’assessorato regionale ai Beni Culturali ed identità siciliana. "Pertanto voglio ringraziare l’assessore regionale ai Beni Culturali Francesco Scarpinato che ha creduto in questo progetto e Renato Alongi che ci ha supportati e guidati per la migliore riuscita della mostra", prosegue il sindaco di Salaparuta.

Il progetto rientra nel Nick la Rocca festival, la manifestazione adottata dal comune di Salaparuta, la città del jazz.

A seguire, sempre il 19 ottobre, ma alle 18.30, presso i locali del Centro Sociale di Viale Regione Siciliana, sempre a Salaparuta, concerto della piccola orchestra Nick la Rocca diretta dal Maestro Antonio Zarcone, con la partecipazione di Tony Piscopo e Pamela Barone. Partecipa al concerto l’attore Marco Li Vigni.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti