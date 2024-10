Amor Librorum a Trapani, per la sua XLIV edizione il 19 e 20 ottobre 

16/10/2024 15:59:00

Il 19 e il 20 ottobre, dalle 10.00 alle 20.00 torna Amor Librorum a Trapani, per la sua XLIV edizione, organizzata all'interno di Palazzo Cavarretta.

L'esposizione metterà in mostra molti libri antichi, pregiati, fuori commercio, che spesso sono difficili da reperire anche nel mondo virtuale. I visitatori, altresì, troveranno sui tavoli stampe antiche, fotografie vintage e materiale utile al collezionismo cartaceo.

Chicca della manifestazione sarà un esposizione di testi e incisioni inerenti la storia della stampa da Gutenberg a Bodoni, che testimonia l’impatto della rivoluzione della stampa sullo sviluppo economico e sociale della prima Europa moderna. Gli avventori potranno osservare svariate stampe e incisioni che racconteranno l'evoluzione dell'era Gutenberg (dallo stampatore di lastre di rame ad un'officina di stampatori di libri della fine del XVII secolo e da una macchina per la carta a ricalco fino ad una macchina rotativa per la stampa delle lettere; non mancheranno foto di torchi a mano e di apparati per imbiancare la pasta della carta).

La mostra sarà allestita e curata dal Prof. Giuseppe Todaro in collaborazione con Amor Librorum, associazione bibliofila palermitana che promuove la cultura del libro