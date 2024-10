Trapani, al via la rassegna Identità perdute. Sabato il primo appuntamento con Licia Colò

18/10/2024 13:29:00

Tutto pronto, domani sabato 19 ottobre, prenderà il via la seconda edizione della rassegna letteraria “Identità perdute”

organizzato dall’Istituto di studi economici e sociali Nova Civitas di Trapani con il contributo dell’Assessorato regionale al Turismo Sport e Spettacolo, dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana e l’Assemblea Regionale Siciliana.

Ospite del primo appuntamento sarà Licia Colò che presenterà il libro "L’aragosta vive cent’anni".

"L'aragosta vive cent'anni" è una storia lieve e intensa, che entra nel cuore e lo tiene in sospeso. Un romanzo al femminile sorprendente e sincero sui cambiamenti e sulle possibilità che la vita ci offre. Licia Colò, amante della natura e degli animali, ha condotto per anni la trasmissione televisiva Alle falde del Kilimangiaro, e più recentemente la trasmissione di viaggi e temi ambientali Eden su La7. Per Solferino ha scritto Il pianeta, istruzioni per l’uso (2020).

«Siamo entusiasti di debuttare con Licia Colò per questa seconda edizione della rassegna letteraria “Identità perdute” - afferma Livio Marrocco, presidente dell'Istituto Nova Civitas -. Saranno sette incontri dedicati alla salvaguardia delle identità perdute, all’italianità nelle sue molteplici forme, alle tradizioni della nostra storia».

L'appuntamento (così come i prossimi) si svolgerà presso il Museo Pepoli di Trapani alle ore 17. L'ingresso è libero.