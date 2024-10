Scherma Trapani, qualificazione nazionale per Cadetti e Giovani  

Vince ancora il Marsala Volley, 3-0 alla Oplonti Napoli. Le Interviste

Esordio casalingo con una netta vittoria per la EnoDoro Marsala Volley di Coach Luca D’Amico che batte le campane della Vesuvio Oplonti Napoli per 3-0 grazie ai parziali 25/20, 25/16 e 25/22 in una sfida a senso unico in cui vi era...