Sconfitta casalinga per la Nuova Pallacanestro Marsala: il Cus Catania passa 67-76

22/10/2024 14:00:00

Con una prestazione buona per tre quarti di gara ma sprecona nel finale la Nuova Pallacanestro Marsala perde in casa nella terza giornata di campionato contro il CUS Catania, che si aggiudica la trasferta a Capo Lilybeo per 67-76. I ragazzi di Grillo si esprimono bene per tre quarti di gara ma sciupano tutto subendo un break decisivo nell'ultima frazione. Prossima partita ancora in casa il 27 Ottobre contro “Peppino Cocuzza” Basket Milazzo.

I primi canestri dell'incontro arrivano solo dopo tre minuti di gioco. Gli etnei partono bene andando subito in vantaggio dalla lunetta con Duval che al termine dell'incontro risulterà il migliore marcatore con ben 25 punti a referto. Nel primo quarto le due squadre si rincorrono ma non riescono ad accumulare vantaggio l'una sull'altra. Sul finale della prima frazione è però decisivo Abrignani: il giovane play marsalese pareggia i conti due volte prima con un canestro da tre punti, poi con una bella incursione in area ed infine con un assist per Tartamella che permette alla NPM di andare al primo riposo sul 21-19. Il secondo periodo è favorevole ancora ai marsalesi, che punto dopo punto allargano il vantaggio fino al +8 grazie ad una tripla di Donato e andando a segno con Linares, Miculis e Tartamella. A pochi secondi dall'intervallo lungo sul 35-29 ci pensa però Duval a riportare in partita il CUS Catania con due centri consecutivi dai 6 metri e 75 che fissano il punteggio sul 37-35.

Il terzo quarto vede i locali mantenersi in vantaggio ma poco capaci di cogliere il break decisivo. A metà cronometro la NPM va a +6 ma non bastano le realizzazioni di Stankovic e Miculis contro le incursioni di Arena, Farruggio e Signorelli per gli etnei che trovano il pareggio del 53 pari in contropiede su una palla persa a due minuti dalla sirena. Nel finale del terzo periodo è capitan Frisella a mantenere i suoi in vantaggio: la sua provvidenziale tripla vale il 58-55. Nel quarto periodo trascorrono ben tre minuti prima che le due squadre vadano a segno. I ragazzi di Grillo rimangono avanti per 6 minuti fino al pareggio del 64-64 dalla lunetta di Farruggio. Troppe però le palle perse da parte dei lilybetani, che consentono agli etnei di mettere a segno un parziale di ben 12-3 nei 3' 40” finali, con il solo Miculis a centrare il canestro per i locali e gli affondi di Farruggio e Duval ad allargare il gap fino al 67-76 finale. Appuntamento il 27 Ottobre alle ore 18:00 al PalaMedipower per la quarta giornata del campionato di Serie C Unica girone Q che per la NPM si disputerà ancora in casa contro il Peppino Cocuzza Basket Milazzo.

Tabellino: Nuova Pallacanestro Marsala – CUS Catania 67-76 - Parziali: 21-19, 16-16, 21-20, 9-21.

Nuova Pallacanestro Marsala: Farruggia 3, Miculis 17, Cucchiara, Abrignani 7, Donato 3, Linares 2, Gentile, Frisella 11, Stankovic 10, Tartamella 9, Niang 5, Chen n.e.. Allenatore: Giuseppe Grillo

CUS Catania: Arena 14, Vasta 5, Corselli 4, Duval 25, Santonocito n.e., Arfaoui n.e., Signorelli 14, Marchese n.e., Pennisi 3, Farruggio 12. Allenatore: Gabriele Giorgianni

Arbitri: Barbera di Trapani e Sguali di Porto Empedocle (AG)