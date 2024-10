I big di Forza Italia in Sicilia, da Tajani a Bernini

23/10/2024 06:00:00

Si terrà sabato 26 e domenica 27 ottobre il vertice di Forza Italia a Santa Flavia, in provincia di Palermo. L’hotel Domina Zagarella sarà il luogo di incontro dello stato maggiore del partito per l'evento “Al centro del Mediterraneo”, promosso e organizzato dai Gruppi Parlamentari di Camera e Senato Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE.

I saluti istituzionali saranno affidati a Giuseppe D’Agostino, sindaco di Santa Flavia, Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati, Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, e Antonio Tajani, vice Premier, Ministro degli Esteri e Segretario Nazionale di FI.

Il primo focus, "Ricerca e innovazione, la strada verso il futuro", sarà introdotto dal Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, insieme a Stefano Benigni, Segretario di FI Giovani. Nella stessa giornata, Tajani discuterà lo "Ius Italiae, dalla scuola alla cittadinanza", mentre Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione, ed Edy Tamajo, Assessore alle attività produttive della Regione Sicilia, parleranno di “Attività produttive e turismo, risorse per il lavoro”. Nel pomeriggio, Tajani interverrà su “Italia protagonista di pace”.

Un altro tema importante sarà “Governo e Regioni, il dialogo per crescere insieme”, con la partecipazione del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, Maria Elisabetta Casellati, Ministro per le Riforme istituzionali, Matilde Siracusano, Sottosegretaria di Stato, e i presidenti delle regioni Sicilia, Calabria e Basilicata: Renato Schifani, Roberto Occhiuto e Vito Bardi.

Nella giornata di domenica, oltre ai saluti dei dirigenti e del coordinatore regionale Marcello Caruso, interverranno i capigruppo alla Camera e al Senato, Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, e il capogruppo al Parlamento Europeo, Fulvio Martuscello. Le conclusioni saranno affidate a Renato Schifani e Antonio Tajani.

Saranno presenti tutti i deputati regionali, con la partecipazione del gruppo parlamentare di 13 esponenti forzisti. L'evento sarà anche un'occasione per consolidare il rapporto tra le diverse anime del partito. Nonostante il dibattito interno, Forza Italia ribadisce la compattezza della coalizione di centrodestra, come confermato nell'ultimo vertice di maggioranza.

Marcello Caruso ha dichiarato che c’è una “collaborazione istituzionale leale e sinergica, basata su valori condivisi, come unico metodo per unire forze e risorse, in alternativa alla cultura del 'campo largo' fondata solo sull’odio per gli avversari politici”.