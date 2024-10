Oggi Denise Pipitone compie 24 anni

26/10/2024 11:34:00

“Oggi 26 ottobre Denise Pipitone compie 24 anni. Ad oltre 20 anni dal suo rapimento avvenuto il primo settembre 2004 Denise compie un altro compleanno senza l’abbraccio dei suoi genitori, della sua famiglia e di tutti coloro i quali in questi anni non l’hanno dimenticata, a Mazara del Vallo ed in varie parti del Paese e del mondo. L’assenza di Denise rimane una ferita profonda per tutta la comunità mazarese che torna a stringersi forte al dolore del fratello Kevin, di Piera Maggio e Piero Pulizzi. La speranza è l’ultima a morire. E la speranza di ritrovare un giorno Denise e che si conosca finalmente la verità su quanto accaduto non deve mai tramontare. Mazara non ti dimentica! Buon compleanno Denise, ovunque tu sia”.

Con queste parole il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, facendosi interprete dei sentimenti della comunità mazarese esprime il messaggio di auguri a Denise Pipitone, ovunque sia, nel giorno del suo ventiquattresimo compleanno.

Denise Pipitone è la bambina di quasi quattro anni, scomparsa il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, mentre giocava davanti la casa della nonna materna.

