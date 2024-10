La situazione dei cimiteri di Trapani e Marsala e degli altri, in vista delle Commemorazioni dell'1 e 2 Novembre

30/10/2024 06:00:00

Alcuni dei cimiteri comunali della provincia di Trapani non sono messi bene dal punto di vista del decoro, quando finisce bene o in alcuni casi, sembra che ci sia addirittura qualche pericolo per l’infrastruttura e di conseguenza per l’incolumità dei visitatori. Vediamo cosa succede tra Trapani, Marsala, e come si preparano le amministrazioni per sistemare i cimiteri comunali a pochi giorni dalle commemorazioni di Ognissanti e dei Defunti.

Il cimitero di Trapani tra degrado, urgenza di interventi nei padiglioni e polemiche - Da qualche giorno a Trapani si discute delle condizioni del Cimitero di Trapani, dove migliaia di cittadini si recheranno per omaggiare i loro cari scomparsi. A lanciare la preoccupazione sullo stato dell'infrastruttura era stato in consiglio comunale il consigliere Fileccia. In particolare sono i padiglioni 3, 4, 5 e 6, situati nella parte nuova del cimitero, quelli che risultano in condizioni di degrado allarmanti. “In alcune aree, il ferro dei pilastri portanti si sbriciola al tatto”, segnala Fileccia, membro indipendente del gruppo misto. Nel corso di un recente sopralluogo della commissione consiliare, Fileccia ha documentato le condizioni delle palazzine attraverso foto e video, sollevando la necessità di interventi immediati per la messa in sicurezza delle strutture. In seduta consiliare, Fileccia ha chiesto formalmente il ricalcolo statico degli edifici per verificare la loro stabilità, ma, nonostante l’urgenza, a pochi giorni dal 2 novembre non è ancora giunta alcuna risposta scritta in merito. La mancanza di comunicazioni ufficiali a ridosso di una data così significativa per la cittadinanza solleva preoccupazioni non solo per l’aspetto estetico ma anche e soprattutto per la sicurezza di chi si recherà al cimitero.

Le rassicurazioni dell'amministrazione Tranchida su sicurezza e interventi al cimitero - L'amministrazione comunale di Trapani ha risposto alle preoccupazioni sui problemi strutturali del cimitero. L'assessore ai servizi cimiteriali, Peppe La Porta, ha spiegato che la riqualificazione completa richiederebbe oltre 5 milioni di euro, una cifra attualmente non disponibile. Tuttavia, La Porta ha sottolineato che il Comune ha già stanziato 800 mila euro per la manutenzione straordinaria del cimitero nei prossimi tre anni, con 200 mila euro destinati a interventi urgenti nel 2024 e successivi fondi per il 2025 e il 2026. Nel frattempo, sono stati programmati lavori per riattivare gli ascensori e curare le aree verdi, inclusa la potatura degli alberi. Il dirigente dei Lavori Pubblici, Orazio Amenta, ha aggiunto rassicurazioni sulle condizioni strutturali delle palazzine. “Se ci fosse un reale rischio di crollo, avremmo già chiuso le strutture al pubblico,” ha dichiarato Amenta, specificando che un ingegnere esperto è stato incaricato di progettare un intervento di manutenzione straordinaria da 200 mila euro che sarà completato entro fine anno. Amenta ha infine assicurato che, per la Commemorazione dei Defunti, il cimitero sarà pienamente operativo e ha annunciato un "record storico" di zero salme in attesa di sepoltura, grazie a un potenziamento del personale con due nuovi necrofori addetti alle operazioni ordinarie.

Ripristino impianto idrico e vialetti - L'amministrazione di Trapani ha rassicurato anche sui lavori di ripristino dell'impianto idrico e di manutenzione dei vialetti all'interno del cimitero comunale. Lo ha comunicato il Sindaco Giacomo Tranchida. "Si è trattato di un'operazione complessa, che ha richiesto tempi più lunghi del previsto a causa di reiterati atti vandalici - specifica in una nota -. Tali atti, fomentati anche da campagne d'odio diffuse sui social network nelle scorse settimane, hanno seriamente danneggiato il sistema idrico e ostacolato i lavori in corso, comportando un notevole sforzo tecnico per ristabilire la piena funzionalità dell'impianto". Oltre al sistema idrico, sono state riparate le scale per l’accesso ai loculi più alti e rattoppate le buche nei vialetti. L’assessore ai servizi cimiteriali, Giuseppe La Porta, ha ringraziato i cittadini per la pazienza, assicurando che il cimitero sarà pronto e decoroso per le celebrazioni. La Protezione Civile sarà presente per la sorveglianza continua della struttura, e per lunedì è prevista la potatura di un ficus pericolante all'ingresso del cimitero nuovo.

Trapani, orari e divieti per commemorazione di Ognissanti e Defunti - In occasione della Festa dei Morti, il cimitero comunale di Trapani sarà aperto con orario continuato dalle 8:00 alle 17:00 nei giorni 1 e 2 novembre per agevolare le visite e ridurre il rischio di assembramenti. Per garantire la sicurezza, un intervento di potatura sarà effettuato su un albero pericolante all’ingresso del cimitero nuovo. Dal 30 ottobre, le attività edili private saranno sospese, e gli uffici cimiteriali resteranno chiusi al pubblico il 30 e 31 ottobre, salvo casi urgenti. Sarà disponibile un servizio di assistenza con sedie a rotelle per persone con mobilità ridotta, attivo dalle 8:30 alle 13:30. L’ordinanza sindacale prevede inoltre vari divieti: è vietato l’ingresso a persone in stato di ebbrezza, minori di 12 anni non accompagnati, e veicoli privati. Non sarà consentita la distribuzione di volantini o attività non correlate alla commemorazione. La Polizia Locale effettuerà controlli per assicurare il rispetto delle disposizioni e applicherà sanzioni ai trasgressori.

Cimitero di Marsala, la denuncia di degrado dei consiglieri comunali - Il gruppo consiliare Civicamente Marsala – Leo Orlando, Gabriele Di Pietra e Rosanna Genna – nelle settimane scorse aveva denunciato lo stato di degrado del cimitero comunale, raccogliendo le lamentele dei cittadini e descrivendo una situazione critica. Tra i problemi segnalati vi sono la scarsa manutenzione delle aree verdi, viali sporchi e dissestati, scale con ringhiere danneggiate e servizi igienici inadeguati. Con l’avvicinarsi della festività dei Defunti e l’aumento previsto dei visitatori, i consiglieri chiedono un intervento straordinario per risolvere le principali criticità e garantire pulizia, sicurezza e decoro. Le proposte dei consiglieri includono una pulizia profonda del cimitero, la riparazione di rubinetti e scale, e l’attivazione di un servizio di manutenzione ordinaria con controlli periodici. Inoltre, suggeriscono l’introduzione sperimentale di un trasporto con golf car per agevolare gli spostamenti dei visitatori con difficoltà motorie, soprattutto anziani. I consiglieri auspicano un intervento rapido da parte dell’amministrazione comunale per restituire al cimitero comunale la dignità e il rispetto che merita.

A Marsala scomparse le tombe dei defunti senza comunicazione - “Sono andato al cimitero di Marsala, accompagnato dai miei figli, con l’intento di portare dei fiori sulle tombe dei miei bisnonni. Con mia amara sorpresa, una volta arrivato, mi sono accorto che le loro tombe non c’erano più”. Così il racconto, incredulo, di Francesco Licari, un cittadino, medico marsalese che si è recato al cimitero di Marsala con i figli per portare fiori sulle tombe dei bisnonni, solo per scoprire con sorpresa e amarezza che i loculi erano stati rimossi senza preavviso. Licari ha denunciato alla nostra redazione la mancanza di comunicazione da parte degli uffici comunali, che non hanno avvisato i familiari della decisione di trasferire i defunti per fare spazio a nuovi loculi. Sul posto, ha trovato solo fogli informativi affissi accanto alle tombe, un metodo che considera inadeguato e irrispettoso verso la memoria dei suoi cari e i sentimenti dei familiari.

Cimitero di Marsala orari per la ricorrenza di Defunti e Ognissanti e la pulizia straordinaria - In occasione delle festività di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, il cimitero urbano di Marsala seguirà orari di apertura prolungati per agevolare le visite. Secondo l’ordinanza del sindaco Massimo Grillo, il cimitero sarà chiuso per pulizia straordinaria il 30 ottobre, mentre il 31 ottobre sarà aperto dalle 8:00 alle 13:00. Nei giorni 1 e 2 novembre l’orario si estenderà dalle 7:00 alle 17:30, e il 3 novembre dalle 8:00 alle 13:00. Durante queste giornate, saranno attivi servizi speciali, tra cui l’assistenza per i portatori di handicap, supportata da un’ambulanza in piazza Ugo Foscolo. Saranno inoltre sospese tutte le attività di tumulazione e manutenzione dal 30 ottobre al 2 novembre, per mantenere il decoro del cimitero e assicurare la raccolta continua dei rifiuti. È vietato posizionare sedie e materiali ingombranti davanti ai loculi e sono richieste cautele nell’accensione di ceri. Il 2 novembre, alle 10:30, verrà celebrata una Santa Messa presso il Monumento alle Vittime del disastro di Ustica.

Alcamo, le disposizioni per l'accesso ai cimiteri in occasione della Commemorazione dei Defunti - Fino al 3 novembre 2024, i cimiteri comunali di Alcamo saranno aperti con orario continuato dalle 7:30 alle 17:30 per agevolare le visite in occasione della Commemorazione dei Defunti. Durante questo periodo, sono sospese le attività di estumulazione ed esumazione, e sono consentiti solo seppellimenti d'urgenza. Entro il 30 ottobre si potranno eseguire piccoli interventi di pulizia presso le sepolture private, ma sarà vietato depositare utensili e rifiuti all’interno dei cimiteri. È proibito anche l’ingresso di veicoli privati, compresi quelli per il trasporto disabili, oltre che la sosta vicino agli ingressi e la pubblicità all'interno dei cimiteri. Per facilitare l'accesso, il Comune ha messo a disposizione due autobus gratuiti della ditta Global Services Mobility, disponibili l'1 e il 2 novembre dalle 7:00 alle 18:00, con partenze ogni 30 minuti da Piazza della Repubblica e dalla zona del Cimitero. A partire dal 4 novembre, i cimiteri torneranno all'orario regolare: apertura dalle 8:00 alle 13:00 ogni giorno e, nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 17:00 dal lunedì al giovedì.

Mazara: disposizioni per il Cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti - In vista delle celebrazioni dell'1 e 2 novembre, il Comune di Mazara ha disposto orari straordinari, modifiche alla viabilità e servizi aggiuntivi per garantire un accesso agevole e sicuro al Cimitero.

Orari di apertura - 31 ottobre: apertura dalle 8:00 alle 13:00; chiusura pomeridiana per pulizia straordinaria; 1 e 2 novembre: apertura continuata dalle 8:00 alle 17:00; Dal 3 novembre: ritorno all’orario consueto, con apertura domenicale e festiva dalle 8:00 alle 13:00 e feriale dalle 8:00 alle 17:00.

Cerimonia commemorativa - L’1 novembre alle 15:30, si terrà la tradizionale cerimonia con corteo e deposizione di corone d’alloro presso il Monumento ai Marinai, i reparti dei Caduti delle guerre mondiali e l’Ossario. La cerimonia sarà accompagnata da autorità civili, militari e religiose, e dalla banda musicale.

Servizio di trasporto gratuito - Nelle giornate dell’1 e 2 novembre, sarà attivo un servizio gratuito di trasporto per persone con difficoltà motorie tramite Golf Cart elettrici, in collaborazione con l’associazione Fedelambiente.

Modifiche alla viabilità - Con ordinanza n. 273 della Polizia Municipale, saranno in vigore le seguenti modifiche dalle 7:00 alle 18:00 nelle giornate dell’1 e 2 novembre: Area pedonale su Via della Pace (tra Via Salemi e Via Costiera); Senso unico temporaneo su Via Costiera, Via G. Paisiello, Via Mongiolisi e Via G. Salvemini; Direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli provenienti da Via C. L. Collodi; Divieto di fermata con rimozione forzata su Via della Pace, Via G. Paisiello, e Via C. A. Jemolo/F. Cabrini. Queste misure mirano a facilitare la fruizione del Cimitero e garantire sicurezza e ordine durante le festività.