Alcamo, il consiglio comunale è convocato per il 4 novembre

30/10/2024 22:00:00

Il Consiglio Comunale di Alcamo si riunirà in seduta ordinaria lunedì 4 novembre 2024, alle ore 18:00, presso l’aula consiliare “Falcone e Borsellino” di Palazzo di Città, in piazza Ciullo. L’assemblea tratterà diversi punti all’ordine del giorno che spaziano dalle interrogazioni su temi di attualità, al riconoscimento di debiti fuori bilancio, fino a mozioni su progetti di valorizzazione territoriale e culturale.

Ordine del giorno e interrogazioni urgenti

La seduta si aprirà con la nomina di tre consiglieri comunali scrutatori, seguita da una sessione di interrogazioni promosse dal consigliere Stabile. In particolare, si discuterà:

Incidente autobotte comunale: interrogazione prot. n.84689 del 30 settembre, con risposta orale.

Furto di cavi elettrici al depuratore: interrogazione prot. n.88095 dell'11 ottobre, anch’essa con risposta orale.

Riconoscimento di debiti fuori bilancio

Un altro importante tema sarà il riconoscimento di un debito fuori bilancio per la restituzione di una somma versata a titolo di contributo unificato dalla società L.E.M. S.R.L., a seguito della sentenza n. 820/2024 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. Questo passaggio, regolato dall’art.194, comma 1, lett. A) del T.U.E.L., mira a sanare la posizione finanziaria in conformità alla recente pronuncia.

Mozioni per la valorizzazione ambientale e culturale

Il Consiglio Comunale discuterà inoltre due mozioni di indirizzo a firma del consigliere Fascella e di altri consiglieri, che riguardano temi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale di Alcamo:

Valorizzazione delle zone Fiume Caldo – Fiume Crimiso: la mozione mira a promuovere azioni concrete per tutelare e valorizzare le aree fluviali locali, che possiedono un significativo potenziale ambientale e turistico.

Indizione di un concorso di idee per un progetto museale: l’obiettivo è promuovere un concorso di idee per sviluppare un progetto che rappresenti un nuovo polo museale. Questa proposta punta a valorizzare il patrimonio culturale alcamese, attirando al contempo creativi e professionisti in grado di proporre soluzioni innovative per uno spazio museale d’eccellenza.