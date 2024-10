Pantelleria accoglie Eileen Rockefeller: una vacanza tra bellezza, cultura e tradizione

30/10/2024 14:33:00

Un ospite d’eccezione ha visitato l’isola di Pantelleria nell’ultima settimana: Eileen Rockefeller, membro della famosa famiglia Rockefeller, è stata accompagnata dal marito Paul Growald per una vacanza all'insegna della scoperta del patrimonio culturale e naturale dell'isola. Nonostante l'arrivo movimentato a causa di un temporale che ha allagato l’aeroporto di Palermo, la coppia ha goduto appieno dell’esperienza pantesca, tanto da annunciare un possibile ritorno in primavera.

Un soggiorno tra amici e alla scoperta dell’isola

Ospiti di Mar e Fausto Luchetti, amico di lunga data dei Rockefeller e già alto funzionario dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite, Eileen e Paul hanno esplorato le bellezze dell'isola. I Rockefeller sono stati accolti con calore e discrezione: un servizio di sicurezza discreto è stato garantito dai carabinieri locali. Durante il soggiorno, hanno potuto visitare le tipiche abitazioni in pietra di Pantelleria, i "dammusi", e ammirare i muretti in pietra a secco, che Eileen ha definito «un paesaggio affascinante, unico al mondo».

Tradizione enogastronomica e incontri istituzionali

Il programma della visita ha incluso anche un giro in barca intorno all'isola e una visita alla cantina Donnafugata in Contrada Kamma, dove Eileen e Paul hanno scoperto i segreti della produzione del moscato e del passito, due vini tipici della zona. In un pranzo con vista su Cala Levante, il Faraglione e l’Arco dell’Elefante, i Rockefeller hanno avuto modo di incontrare il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona, e la direttrice del Parco Nazionale, Sonia Anelli. Durante l’incontro, Eileen e Paul hanno chiesto quali fossero le necessità principali dell’isola, apprendendo che un ricovero per anziani rappresenta una delle priorità della comunità locale.

«Abbiamo spiegato che la cosa della quale si sente maggiore esigenza è un ricovero per gli anziani - ha spiegato Fausto Luchetti -. Chissà che nelle opere di filantropia che Eileen realizza in tutto il mondo non riesca a inserirvi pure questa necessità per Pantelleria».

Esperienze culturali e promesse di ritorno

Il soggiorno si è concluso con una visita al museo vulcanologico a Punta Spadillo, dove gli ospiti hanno provato le emozioni della "Stanza del Mare", accompagnati da Sonia Anelli. Eileen Rockefeller e il marito sono rimasti profondamente colpiti dall’autenticità e dalla bellezza di Pantelleria, e hanno promesso di ritornare in primavera per continuare a esplorare l’isola.