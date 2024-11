Al Parco archeologico di Lilibeo Marsala, Francesco Grasso presenta “L’Armata degli elefanti”

05/11/2024 12:06:00

Sabato 16 novembre alle ore 17.30, nella sala conferenze “M. L. Famà” del Parco archeologico di Lilibeo Marsala,

Francesco Grasso presenterà il romanzo storico dal titolo “L’armata degli elefanti”, finalista del concorso “1 Romanzo x 1000”.

Un lavoro che, muovendosi tra le pieghe e gli intrighi della storia, narra “di Tifone, capobranco degli elefanti dell’esercito d’Epiro, che venne condotto in Apulia a combattere le legioni romane, e poi in Sicilia contro gli eserciti cartaginesi; di Pirro, re e guerriero, che sognava di emulare Alessandro Magno, e che fece tremare Roma sui campi di battaglia; di Cinea, retore e filosofo, che tentò invano di portare pace tra le città stato della Magna Grecia e l’Urbe; e infine di Dafne, figlia di un ceramista di Taranto, che scoprì come la guerra non risparmi le fanciulle e che anche lei, come la creta dei vasi di suo padre, per farsi tenace contro le ingiurie del mondo, doveva rassegnarsi ad affrontare il fuoco”.

Francesco Grasso è nato a Messina, vive e lavora a Roma. Ha pubblicato una ventina di romanzi e antologie, spaziando dalla narrativa storica al thriller, dal romanzo umoristico alla fantascienza. Ha vinto numerosi premi letterari, tra cui il premio Urania, il premio Argentario, il premio Sandomenichino, il premio Città di Grottammare. Alcune sue opere sono state tradotte e pubblicate in inglese e spagnolo.

Introdurrà l'incontro la direttrice del parco, Anna Occhipinti, e dialogherà con l'autore Maria Emanuela Alberti, docente di Archeologia Egea all'Università di Firenze.