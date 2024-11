Non si ferma all'alt, inseguimento da film a Trapani

08/11/2024 10:15:00

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato, per resistenza a Pubblico Ufficiale, un 47enne che non si sarebbe fermato all’ALT dei militari.



Durante un posto di blocco, in orario notturno, i Carabinieri intimavano l’ALT al 47enne che, invece di arrestare la marcia, eseguiva manovre ad elevata velocità mettendo in pericolo l’incolumità pubblica. Dopo un inseguimento per le vie cittadine veniva infine fermato e, oltre all’irregolarità dei documenti di guida (revisione, assicurazione e patente scaduti), i militari rivenivano e sottoponevano a sequestro una dose di sostanza stupefacente tipo crack.

Tratto in arresto, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nei comuni di Trapani ed Erice.