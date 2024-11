Tp24 protagonista al Festival Glocal di Varese

08/11/2024 12:20:00

Giunto alla sua tredicesima edizione, Festival Glocal torna a Varese dal 7 al 10 novembre 2024, pronto a coinvolgere giornalisti, esperti e pubblico in un dialogo aperto sulle sfide del giornalismo contemporaneo. Organizzato da VareseNews, il festival esplora i cambiamenti dell’informazione, con un’attenzione particolare per le dinamiche locali e i nuovi strumenti tecnologici. Quest’anno, l’intelligenza artificiale sarà tra i temi centrali, con panel e incontri volti a indagare come l’AI stia trasformando le redazioni e il giornalismo. Un tema che segue la linea di quanto organizzato pochi giorni fa a Marsala da Tp24 e Rmc101, con il Festival sull'Intelligenza artificiale Sicil.AI.

Anche quest'anno Tp24, il giornale online più letto in provincia di Trapani e tra i più seguiti in Sicilia, sarà presente a Glocal con un ruolo da protagonista. Il nostro giornale ha infatto contribuito al progetto di racconto collettivo sul cambiamento climatico.

Raccontare la crisi climatica: dati, narrazioni e impatto locale

Il cambiamento climatico è una sfida globale, ma anche una realtà locale. Come può il giornalismo tradurre dati complessi in storie che informano e ispirano all’azione?

Il panel “Raccontare la crisi climatica: dati, narrazioni e impatto locale” realizzato in collaborazione con Anso e in programma per sabato 9 novembre alle ore 11.00 al Salone Estense esplorerà le strategie per raccontare efficacemente la crisi climatica, con un focus sulla crisi idrica e sull’impatto locale.



L’incontro, moderato da Andrea Camurani (giornalista VareseNews), vedrà la partecipazione di Giacomo Di Girolamo (direttore Tp24), Ornaldo Gjergji (datajournalist, OBC Transeuropa).

Perché è importante raccontare il cambiamento climatico a livello locale?

In un contesto in cui i dati sul clima spesso sembrano distanti o difficili da interpretare, il ruolo dei media locali diventa cruciale per trasformare i numeri in storie comprensibili e di impatto. Si parlerà di come il cambiamento climatico stia già influenzando i territori, dall’aumento delle temperature ai fenomeni meteorologici estremi, e di come il giornalismo possa (e debba) raccontare queste sfide per sensibilizzare i cittadini e incoraggiare un cambio di prospettiva.

Attraverso esempi concreti e strumenti pratici, i relatori discuteranno l’importanza di un giornalismo basato sui dati, la necessità di narrazioni coinvolgenti e il ruolo fondamentale dei media nel promuovere la consapevolezza e l’azione per un futuro sostenibile.