"C'è da mesi un'auto abbandonata in Via Paceco a Marsala"

11/11/2024 10:05:00

Gentile redazione di TP24,

È da mesi che percorrendo la via Paceco e proseguendo per la via Trapani di Marsala, si trova un veicolo sulla pubblica via (appunto, inizio della via Trapani) e, precisamente, un'Alfa Romeo 159, con targa CZ237SD, privo di quella anteriore, visibilmente abbandonato, atteso che la parte anteriore è mancante di paraurti e di altri ricambi.

Per mera curiosità, ho pensato di fare una visura sul sito gratuito "Targa Scan" ed il veicolo in questione NON risulta assicurato mentre l'ultima revisione risale all'11.06.2018.

Posto che un veicolo visibilmente abbandonato ha destato la mia attenzione da semplice utente della strada, a questo punto, mi pongo una domanda: da quanti mesi non capita ad una pattuglia delle varie Forze di Polizia di transitare da quella strada?

Tra l'altro, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che, nel concetto di “circolazione stradale”, rientra anche la sosta del veicolo sulla pubblica via (tra tutte, Ordinanza n. 27759/ 2017 e Sent. n. 8620/2015).

Cordialità,

Lettera firmata