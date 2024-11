  Medici, liste d’attesa, padiglione Covid. Croce fa il punto sulla sanità in provincia di Trapani

11/11/2024 06:00:00

Piccolo aumento dei posti letto a Marsala. Il padiglione Covid pronto entro l’estate 2025. La carenza di medici e le liste d’attesa in provincia di Trapani.

Il Direttore generale dell’Asp di Trapani, Ferdinando Croce, ha fatto il punto sulla sanità provinciale a Il Volatore di Rmc101.

Rete Ospedaliera

La rete ospedaliera è in fase di riorganizzazione e potenziamento, le Asp possono formulare una richiesta seguendo i fabbisogni dei territori ma l’assessorato regionale farà un accoglimento o una rimodulazione: “Sto recependo le istanze dei territori, su Marsala non si tocca l’esistente anzi c’è un lieve aumento dei posti letto”.

Marsala avrà il suo polo infettivologico a vocazione riabilitativa affiancato dal presidio di Salemi. Il 5 novembre alla Regione è stato trasmesso dall’ASP un documento con delle proposte.

Padiglione Covid

Sul padiglione delle malattie infettive il Direttore Generale ha preso un impegno per l’apertura del piano terra, che ospiterà il Pronto Soccorso, entro l’inizio dell’estate del 2025. Il padiglione sarà collegato direttamente con il reparto di Radiologia, diretto dal primario dottore Rino Urso.

Croce ha assicurato che la graduatoria è pubblicata per i nuovi radiologi, poi ci saranno le assegnazioni delle sedi: “L’epoca che stiamo vivendo per le risorse umane è diversa da quella in cui c’era la staticità del posto di lavoro. Oggi c’è velocità nel turn over, mi ritrovo ogni giorno a firmare bandi di concorso, avvisi, contratti, a scorrere graduatorie”.

Mentre entro il 31 dicembre 2024 ci sarà l’avvio della procedura per la radioterapia.

Carenza di medici

In provincia di Trapani ci sono delle discipline in cui ci sono carenze significative di medici, non ci sono adesione ai bandi, per ovviare a queste carenze l’ASP mette in campo una serie di strategie: bando a tempo indeterminato, a tempo determinato, il libero professionale a partita iva che compatibilmente può pure svolgere altre attività, le convezioni con altre aziende: “Oggi stesso( alla data del 7 novembre) firmerà una convenzione con i ginecologi dell’ospedale Civico di Palermo per sopperire le carenze dell’ospedale Abele Ajello di Mazara. Poi ancora c’è l’esperienza dei medici a gettone”.

La provincia di Trapani, ha sottolineato Croce, non ha una vocazione alla sanità privata invadente: “C’è un reciproco rispetto dei ruoli. La competitività è con le piazze metropolitane, per questo dobbiamo lavorare con gli atenei. L’attrattività ha bisogno di condizioni di contesto in collaborazione con i Comuni, come l’unificazione dei due presidi di Mazara e di Castelvetrano. Dobbiamo lavorare sulla logistica, senza arrecare alcun depauperamento alle strutture. L’ospedale sotto casa è un concetto superato”.

In questo rapporto tra sanità e cittadini le case di comunità possono decongestionare gli ospedali e assumere un ruolo fondamentale: “Oggi questo è un tema centrale correlato alla digitalizzazione e alla tele medicina. L’accesso all’ospedale diventa l’ultima ratio”.

Liste di attesa

Sulle liste di attesa la provincia di Trapani è messa bene, il monito del presidente della Regione, Renato Schifani, è chiaro: o si raggiungono gli obiettivi di abbattimento ovvero i Direttori Generali vanno a casa.

Per Croce “E’ un sintomo di grande serietà da parte della Regione, non ricordo mai così tante carte richieste dall’assessorato regionale alle ASP. Ogni giorno noi relazioniamo, abbiamo dei termini perentori entro cui rispondere, siamo convocati in assessorato spesso. Sulle liste di attesa io ho azzerato il 2023. Tutte le prestazioni, circa 14mila, da qualche giorno sono state azzerate. Sul corrente c’è un impegno serio affinché vengano rispettati i termini della prescrizione del medico di base. Stiamo dando un segnale di grande attenzione. Il 31 gennaio 2025 abbiamo il prossimo step di controllo della Regione”.

Assunzioni

Chiuse molte stabilizzazioni: “Dal mese di agosto ho rimpieto gli uffici dei CUP, quando arrivano le lamentele cerco di rispondere personalmente, sono attenzioni che all’utente fanno piacere”.

Qualche settimana fa una signora lamentava, con una lettera inviata in redazione, la poca trasparenza delle assunzioni. Il Direttore ribadisce che tutto segue sempre la massima trasparenza, che ha personalmente chiamato la signora: “Tengo tantissimo a questo aspetto. La lamentela riguarda la discrasia temporale tra la data di pubblicazione della graduatoria e la delibera che dovrò adottare di approvazione degli atti ma la graduatoria è operativa”.

Le cardiologie e la robotica

Le cardiologie trapanesi, quattro, dovranno dialogare tra di loro: “La cardiologia di Marsala ha già da ora una forte inclinazione alla riabilitazione”.

Nell’ambito poi della rete ospedaliera a Marsala verrà istituita una unità operativa di chirurgia robotica: “Non esisteva perché mancava il robot chirurgico, che serve per realizzare interventi più invasivi e nei quali la manualità del chirurgo non riesce ad essere puntuale, serve molto all’urologia. Sto avviando le pratiche per l’acquisto, il valore commerciale è sui 2milioni di euro”.

Umanizzazione degli ospedali

L’ASP di Trapani punta molto sull’educare al bello: “Un piccolo passo riguarda le ludoteche pediatriche, crearle o implementarle. Poi c’è il tema della presenza dello psicologo nei Pronto soccorso, ci vuole però una visione organica. Ho liberato 9milioni di risorse dal piano sanitario nazionale, sono quei fondi che ogni anno il Ministero della Salute mette a disposizione delle Regioni per fare progettualità. Su queste risorse farò un avviso per farmi pervenire delle proposte. Faccio un esempio ancora più pratico: Gibellina è capitale italiana dell’arte contemporanea per il 2026, ho già preso i contatti con il comitato promotore per essere, come ASP, presente. Ritengo che l’arte sia un elemento di cura”.