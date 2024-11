Marsala, il 30 novembre al Teatro Impero la commedia "Come va la vita? Una favola..."

11/11/2024 22:27:00

Un viaggio tra sogni e realtà al Teatro Impero di Marsala. Dopo i successi delle ultime due stagioni con “Ma tu dunni sì a Natale” e “Finché c’è INPS c’è speranza”, l’associazione teatrale culturale “CON VOI” torna in scena con una nuova, esilarante commedia: “Come va la vita? Una favola…”. Scritta e diretta da Noto Castagnino Giuseppe, l’opera esplora, con tono comico e leggero, il contrasto tra sogni e realtà, raccontando le vicende di personaggi in cerca della propria “vita da favola”.

L’appuntamento è fissato per sabato 30 novembre 2024, alle ore 21, al Teatro Impero di Marsala, una serata che promette risate e momenti di riflessione per il pubblico.

Uno spaccato di vita contemporanea - Con la sua inconfondibile chiave ironica, Noto Castagnino ci conduce in un racconto di vita contemporanea in cui i protagonisti cercano di realizzare, ognuno a modo proprio, i sogni che hanno sempre coltivato. In un intreccio di situazioni divertenti e a tratti surreali, la commedia esplora come la “favola” immaginata da ciascuno possa nascondere aspettative disattese, offrendo spunti di riflessione su temi universali come l’amore e la ricerca della felicità.

Un cast numeroso e talentuoso - Il cast di “Come va la vita? Una favola…” è ricco di talenti locali noti al pubblico marsalese, che promettono una serata di puro divertimento. Tra i protagonisti troveremo Mirella Crimi, Franco Maggio, Nancy Cassarino, Peppe Spada, Sandro Valenza ed Emanuele Lo Cascio, ciascuno pronto a interpretare personaggi che rappresentano le sfumature e le contraddizioni della vita quotidiana. Un ulteriore tocco di freschezza e tenerezza sarà dato dalla partecipazione straordinaria di giovani talenti, tra cui Greta Alagna, Federica e Michelle Accardi, Lorenzo e Mattia Licari, Aurora Denaro e Sergio Lo Cascio, che daranno vita a un’atmosfera magica e spensierata, enfatizzando il contrasto tra i sogni dell’infanzia e le complessità della vita adulta.

Scenografia e direzione di scena - La scenografia e la direzione di scena, curate da Aurora Bellincampi e Michele Imperiale, mirano a immergere il pubblico nell’universo vivace e accogliente della commedia. Ogni dettaglio è pensato per dare forma a quel mondo immaginato dai protagonisti, un luogo in cui sogni e realtà si incontrano e si scontrano, rivelando gli aspetti più ironici e autentici della vita.

L’amore e il finale a sorpresa - Un tema centrale della commedia è l’amore, declinato nelle sue varie forme e vissuto dai personaggi in modi divertenti e a tratti commoventi. Attraverso le loro storie, “Come va la vita? Una favola…” invita gli spettatori a riflettere sulle sfide e le gioie delle relazioni umane, proponendo un ritratto ironico ma affettuoso dell’amore. E come ogni commedia di successo, anche questa riserva un finale a sorpresa: un colpo di scena che darà un nuovo significato alla vicenda, lasciando il pubblico con un sorriso e qualche riflessione in più sulla propria “favola” personale.

Con “Come va la vita? Una favola…”, l’associazione teatrale “CON VOI” continua a dimostrare il proprio impegno nella creazione di spettacoli capaci di intrattenere e far pensare. L’appuntamento è quindi al Teatro Impero di Marsala, sabato 30 novembre 2024, alle ore 21: una serata da non perdere per tutti gli amanti del teatro e per chi desidera lasciarsi trasportare da una storia che sa mescolare risate, emozioni e colpi di scena.