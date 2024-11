Ottimo bottino di medaglie per Marsala Calisthenics alla prima tappa del Calicontest

13/11/2024 08:05:00

Calisthenics Marsala conquista 14 medaglie al CaliContest, prima tappa siciliana per le qualificazioni al Campionato Italiano

La squadra Calisthenics Marsala si distingue al CaliContest, alla prima tappa siciliana , valida per le qualificazioni al Campionato Italiano, portando a casa uno straordinario bottino di 14 medaglie. Svoltasi a Palermo, la competizione ha visto la partecipazione dei migliori atleti della disciplina, tra cui i talentuosi rappresentanti marsalesi che hanno conquistato risultati eccezionali in numerose categorie.

Grazie alla determinazione e alla passione dei loro coach e al talento e alla dedizione degli atleti, il Calisthenics Marsala ha ottenuto ben 14 podi, dimostrando il proprio valore in ogni segmento della gara. Di seguito, i risultati conquistati dai nostri atleti:

Federica Rallo: 1° posto Endurance femminile 13-17

Maggie Falco: 1° posto Endurance femminile 18-39

Jessica Rallo: 2° posto Endurance femminile 18-39

Eleonora Maggio: 1° posto Skill femminile +40

Fabio Pace: 1° posto Skill avanzato 41-50

Vincenzo De Marco: 1° posto Skill intermedio 41-50

Giovanni Monte: 1° posto Endurance principianti 13-17

Papiro Bartolomeo: 1° posto Endurance principianti 29-40

Davide Angileri: 2° posto Endurance principianti 29-40

Gianni Lupo: 3° posto Endurance principianti 29-40

Peppe Sciacca: 2° posto Endurance principianti 18-28

Flavio Geraci: 2° posto Skill élite 18-28

Peppe Agate: 2° posto Endurance intermedio

Vito Zerillo: 1° posto Endurance principianti +50

Questi risultati testimoniano il grande impegno e la dedizione dei coach Cassata Emmanuele, Marino Giuseppe, Clemente Antonino, Geraci Flavio e Pace Fabio, che da anni lavorano instancabilmente per promuovere il calisthenics a Marsala e in provincia. Le medaglie conquistate rappresentano non solo un riconoscimento per gli atleti, ma anche una conferma del lavoro e della passione profusi dai loro allenatori.

"Siamo estremamente orgogliosi di questi risultati", afferma il team Calisthenics Marsala. "Lavorare con atleti così dediti è per noi un onore e un’enorme soddisfazione. Questi successi non sono solo delle medaglie, ma rappresentano un motivo di orgoglio per l'intera comunità marsalese e mazarese."

La squadra si prepara ora alle prossime fasi di qualificazione, con l’obiettivo di continuare a rappresentare Marsala ai massimi livelli e portare alto il nome della città nelle competizioni nazionali.

(Comunicato stampa)