16/11/2024 11:25:00

Di chi è questo cane (foto) che si è smarrito ed è stato avvistato in via Dante Alighieri a Marsala, nei pressi della Polizia Municipale. Successivamente, l’animale è stato visto anche in via Sirtori, come vedete nella foto di fronte all'ingresso di una palestra e nei pressi del cimitero comunale.

Chiunque lo riconosca o sappia di chi possa essere è invitato a segnalarlo alle autorità competenti o a farsi avanti per aiutare a ricongiungerlo con il proprietario.