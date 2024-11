Trapani Shark, contro Trieste è sfida tra "neopromosse terribili"

17/11/2024 07:00:00

E' la sfida tra le neopromosse terribili, tra quelle squadre che hanno festeggiato il ritorno in serie A soltanto qualche mese addietro e che adesso si affrontano per proseguire il loro cammino nei piani alti della classifica.

E' la sfida fra Trieste e la Trapani Shark, in programma questo pomeriggio alle 16.30 in una gara che promette di essere tiratissima perché si affrontano due rivelazioni che hanno tanta voglia di conitnuare a stupire.

Trieste è partita meglio, ma è reduce dalla sconfitta sul campo di Trento, mentre Trapani viaggia sulle ali dell'entusiasmo dopo la bella e, non facile, vittoria su Napoli, in una gara vinta praticamente due volte, considerato il maxi-recupero campano nel terzo periodo.

E' l'ultima gara della prima parte del campionato, considerato che adesso il campionato di ferma per lasciare spazio all'Italia nelle qualificazioni al campionato europeo e proprio Trapani per la prima volta sarà rappresentata nella Nazionale maggiore dopo le convocazioni di John Petrucelli e Riccardo Rossato.

La Trapani Shark sta vivendo un momento d'oro, soprattutto dopo la ritrovata giusta condizione di Galloway e Pleiss, ma è tutta la squadra che sta girando alla grande, e lo testimonia anche il numero di granata convocati nelle rispettive nazionali.

Oltre a Petrucelli e Rossato con l'Italia, lunedì mattina lasceranno Trapani per raggiungere le selezioni dei propri Paesi anche Tibor Pleiss, che si unirà alla Germania, Rei Pullazi all'Albania, Amar Alibegovic alla Bosnia e Akwasi Yeboah alla Gran Bretagna.

Coach Repesa, però, al momento non ci pensa, concentrato come è sulla gara contro Trieste e per i trapanesi sarà l'ennesimo banco di prova, considerato che ormai un po' tutti quando affrontano i granata danno tutto e anche di più.

Trapani aveva ritrovato la giusta tenuta difensiva, ma contro Napoli è tornata a subire più di 80 punti, riuscendo ad avere la meglio sui campani grazie a un attacco che ha fatto "cilecca" solo nel terzo periodo.

Proprio la difesa, quindi, con ogni probabilità sarà la chiave di volta della partita, perché anche Trieste predilige stringere le maglie in difesa, e quando ha concesso più punti ai rivali, è arrivata la sconfitta, come contro Reggio Emilia.

E poi Trapani in trasferta quest'anno ha sempre vinto, a Treviso, Varese e Brescia e, allora, si cercherà di centrare il poker di successi davanti ad un altro gran bel numero di sostenitori.

Il palazzetto di Trieste, infatti, questo pomeriggio sarà preso d'assalto da diverse centinaia di tifosi granata che arriveranno in Friuli da tutta l'Italia, con l'intento di sostenere la propria squadra e sperando di poter festeggiare l'ennesimo successo della Trapani Shark.