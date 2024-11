18/11/2024 07:30:00

Da oggi, anche a Castelvetrano, le Giornate FAI per le Scuole

A Castelvetrano, le prime classi della Scuola secondaria “G.Pardo”, alcune classi della Scuola primaria e secondaria “Lombardo Radice-Pappalardo” ed un gruppo di studenti del Liceo classico “G. Pantaleo”, parteciperanno alle Giornate del FAI per le Scuole. È un evento nazionale interamente dedicato al mondo della scuola, che si svolgerà dal 18 al 23 novembre, fatto da visite guidate condotte dagli apprendisti Ciceroni appositamente preparati dai volontari del FAI e dai loro docenti per accompagnare ed illustrare ai loro stessi coetanei, monumenti ed istituzioni della Città in cui vivono.

“Un interessante scambio educativo fra pari – ha affermato la dottoressa Graziella Zizzo, responsabile del Gruppo FAI locale - volto a stimolare negli studenti lo spirito di cittadinanza attiva affinchè non si limitino a considerare il proprio patrimonio storico-artistico solo una materia da studiare, ma possano direttamente, da protagonisti, coinvolgersi nella scoperta, tutela e valorizzazione dei beni del proprio territorio”.

Il percorso degli studenti di Castelvetrano riguarderà la conoscenza del centro storico, dei suoi monumenti e la chiesa di san Domenico.