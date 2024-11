Trapani. Un bunker della droga smantellato a Fontanelle. I ragazzini usati per lo spaccio

30/11/2024 08:42:00

Un vero e proprio bunker della droga. Un fortino protetto da porte blindate, grate, telecamere di videosorveglianza e pitbull. Con ragazzini minorenni che si occupavano dello spaccio. E’ stato scoperto dai Carabinieri della compagnia di Trapani in via Rodolico, nel quartiere Fontanelle. Un uomo di 61 anni e due minorenni sono stati arrestati, venivano impiegati nei "turni" per lo spaccio.



I particolari. Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del traffico di stupefacenti, che vedeva l’impiego di 50 militari dell’Arma e l’ausilio di personale dei Vigili del Fuoco, veniva individuato un appartamento al piano terra, abusivamente occupato, adibito a vero e proprio supermercato h24 della droga. L’abitazione, protetta da grate in ferro, porte blindate e impianto di videosorveglianza, risultava allestita in modo tale da consentire la vendita del narcotico attraverso feritoie della blindatura del fortino, mediante le quali avvenivano le cessioni delle dosi agli acquirenti e il pagamento del relativo prezzo.



Fatto accesso all’interno oltre a due giovani di 16 e 17 anni, di turno in quel momento, a protezione della casa di spaccio, vi erano un pitbull adulto e uno di pochi mesi “in fase di addestramento”. Lo scenario era quello immaginato dai Carabinieri, venivano infatti rinvenuti dosi di hashish pronte alla vendita, materiale per la produzione e il confezionamento di crack, soldi in contanti per oltre 6 mila euro, nonché la contabilità manoscritta delle vendite e il relativo tariffario. Trovati, all’interno di altro adiacente immobile, anche dei fuochi d’artificio, presumibilmente utilizzati per segnalare a distanza la disponibilità dello stupefacente.

L’abitazione fortificata è stata liberata e sottoposta a sequestro e le competenti A.G. hanno convalidato gli arresti e disposto: per il 61enne gli arresti domiciliari; per i minorenni invece il collocamento in comunità per uno e obbligo di permanenza in casa per l’altro.

All’esito del servizio sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti altre tre persone sottoposte a perquisizione in altra abitazione dello stesso quartiere ove venivano sequestrati 3 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 300 gr., bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.