La  finale dello Zecchino d'Oro. Trapani e Marsala fanno il tifo per Martina e Riccardo

01/12/2024 11:00:00

Trapani e Marsala fanno il tifo per Martina e Riccardo in vista della finale di oggi dello Zecchino d'Oro.

Martina Galia, la giovane cantante di 10 anni che rappresenta la città nella finale dello Zecchino d’Oro. Martina ha conquistato il pubblico e la giuria con la sua interpretazione di "Nonna Rock", una delle canzoni più votate nella prima giornata della competizione canora dedicata ai bambini. Martina è stata tra le più votate nella prima giornata e oggi ci sarà la finale.

Martina, con il suo talento e la sua energia, ha saputo emozionare l’Italia intera. Nella prima serata dello Zecchino d’Oro, trasmessa su Rai1 e condotta da Carlo Conti, la sua performance è stata accolta con entusiasmo, ottenendo un alto gradimento sia dal pubblico che dagli esperti. Il brano, che celebra la figura di una nonna fuori dagli schemi, ha totalizzato il 16,4% dei voti nella prima giornata, portandola a pari merito tra le più votate.

Anche Marsala fa il tifo per il talento del piccolo Riccardo Rizzo. Riccardo interpreterà il brano "Il principe Futù", un inno alla tecnologia usata con saggezza e al valore dei sentimenti autentici.

Oggi, alle 17:20, andrà in onda la finale dello Zecchino d’Oro, dove Martina e Riccardo si contenderanno il titolo con gli altri piccoli cantanti. Trapani e Marsala si preparano a fare il tifo per loro, che hanno già dimostrato un enorme talento e determinazione.

Martina e Riccardo non sono gli unici talenti siciliani in gara: accanto a loro anche Kira Pasotto, una bambina di 7 anni di Messina, che ha interpretato "Jingle Band" nella seconda giornata del concorso.

Lo Zecchino d’Oro, oltre a essere una competizione musicale, è anche un’occasione per promuovere solidarietà. Quest’anno l’evento sostiene l’iniziativa “Operazione Pane”, raccogliendo fondi per le mense francescane in Italia e nel mondo.