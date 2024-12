Com'è andata la mezza maratona di Mazara

02/12/2024 02:25:00

Nicola Mazzara tra gli uomini e Federica Cernigliaro tra le donne hanno vinto la XV Half Marathon Mazara, quinta ed ultima prova del Running Sicily-Trofeo Mini. Sui 21,097 Km. del percorso cittadino da ripetersi 3 volte, c’è stata battaglia sin dalla partenza dal Lungomare Mazzini.

Il marsalese Nicola Mazzara, 26 anni, della Sicilia Running Team, ad una media di 3:29 ha stroncato la resistenza degli avversari chiudendo a braccia alzate in 1h13:42 davanti ad Antonio Puccio della Sciacca Running (1h14:43) ed al compagno di squadra, Daniele Piraino (1h15:48).

Tra le donne ha fatto il vuoto la 31enne Federica Cernigliaro della Polisportiva Atletica Bagheria, sesta assoluta e prima nella gara femminile che, dopo il personale stabilito il 27 ottobre scorso a Valencia (1h15:54), ha corso in un buon 1h17:41 (nuovo record della gara) alla media di 3:40. Medico di professione, la Cernigliaro conferma l’ottimo momento di forma bissando il successo del 19 novembre scorso nei 21,097 Km disputati nell’ambito della Maratona di Palermo. L’allieva di Tommaso Ticali ha preceduto Maria Grazia Bilello dell’Universitas Palermo (1h26:24) e Luana Russo della Sciacca Running (1h27:00). La gara ha anche assegnato i titoli regionali individuali Master di Maratonina maschili e femminili.

“L’inserimento in calendario a dicembre non ha penalizzato la gara che ha avuto splendidi protagonisti – ha sottolineato l’organizzatore della XV Half Marathon Mazara, Salvatore Piccione, presidente dell’Asd Atletica Mazara – si chiude un’altra edizione all’insegna della sportività e della sana competizione. Siamo pienamente soddisfatti, sia della massiccia partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia, sia dei risultati centrati. Il ringraziamento va a tutti coloro che hanno creduto e credono in questa manifestazione, ad iniziare dagli sponsor e dalle Istituzioni che non hanno fatto mancare il loro supporto”.

Sui 7 Km. della Vivi Mazara (un giro del percorso) ha vinto, invece, Andrea Bonacasa del Team Ingargiola in 23:45 precedendo sul traguardo due podisti della LIPA Atletica Alcamo: Alessio Giangrasso (24:52) e Antonino Cusumano (25:33), mentre tra le donne ha conquistato il primo posto Florinda Mercadante della 5 Torri Fiamme Cremisi in 29:24 davanti a Miriam Martinico dell’Amatori Valderice (29:50) e Vincenza Stancampiano della Sicilia Running Team (31:33). Tantissimi sono stati i partecipanti, anche, alla Walkathon, non competitiva sui 7 Km.

Con la XV Half Marathon Mazara cala il sipario sull’XI Running Sicily-Trofeo Mini che quest’anno si è articolato in 5 tappe. I vincitori delle varie categorie saranno premiati nel corso di una cerimonia che verrà organizzata dal patron del circuito, Nando Sorbello, a fine dicembre.