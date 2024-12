 Petrosino: completata l'installazione di 55 pali dell’illuminazione con pannelli fotovoltaici

Mazara, mercatino settimanale straordinario per le domeniche di dicembre. Presentato "Natale in Piazza 2024"

Per le tre domeniche che precedono il Natale, il mercatino settimanale di Mazara del Vallo si svolgerà in via straordinaria. L’8, il 15 e il 22 dicembre, infatti, l’area di via Costiera ospiterà bancarelle e attività...