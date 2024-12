Cyberbullismo: la Polizia presenta il documentario “Non ne vale la pena”

07/12/2024 20:00:00

È stato presentato in anteprima il documentario “Non ne vale la pena”, nuova produzione del progetto #cuoriconnessi, nato dalla collaborazione tra Polizia di Stato e Unieuro per sensibilizzare i giovani sull’importanza di un uso consapevole della tecnologia e per combattere il cyberbullismo.

Un racconto di errori e riscatto

Il documentario, girato a Reggio Calabria sotto la regia dello storyteller Luca Pagliari, si sviluppa attorno alle storie di Angela, Andrea e Islam, tre giovani che hanno sperimentato sulla propria pelle le conseguenze delle azioni online. Attraverso i loro racconti, il film mette in luce come comportamenti apparentemente innocui nel mondo digitale possano tradursi in ripercussioni devastanti nella vita reale.

I tre protagonisti sono stati sottoposti a un percorso di messa alla prova, un’alternativa al procedimento penale che prevede un programma di risocializzazione e rieducazione. Questo cammino li ha portati a prendere coscienza degli errori commessi, trasformando l’esperienza in un’opportunità di crescita personale e di maturazione.

Un messaggio per i giovani

Le testimonianze di Angela, Andrea e Islam puntano a sensibilizzare i loro coetanei sull’importanza di un comportamento rispettoso ed empatico online. Il documentario è un invito a riflettere su come ogni azione nel digitale abbia conseguenze, promuovendo valori come il rispetto per gli altri e la responsabilità nell’uso della tecnologia.

#cuoriconnessi: un progetto contro il cyberbullismo

Dal 2016, il progetto #cuoriconnessi, sostenuto da Unieuro e Polizia di Stato tramite la Polizia Postale, si dedica a iniziative di educazione digitale per studenti e scuole. Con “Non ne vale la pena”, l’obiettivo è ampliare l’impatto del progetto, fornendo strumenti concreti per affrontare temi come il cyberbullismo e l’utilizzo consapevole della tecnologia.

Il documentario sarà reso disponibile gratuitamente a partire da domani per tutte le scuole interessate. Gli istituti possono richiederlo tramite il sito ufficiale del progetto, www.cuoriconnessi.it, dove sono presenti anche altri materiali utili per promuovere l’educazione digitale.

Un passo verso una società più consapevole

Attraverso la forza delle storie reali e l’impegno delle istituzioni, “Non ne vale la pena” vuole ispirare i giovani a fare scelte consapevoli nel mondo digitale, contribuendo alla costruzione di una società più rispettosa e inclusiva.