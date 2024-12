L'Osservatorio regionale del lavoro avvia la programmazione per il 2025

10/12/2024 22:00:00

La Regione Siciliana intensifica il suo impegno nel monitoraggio e nello sviluppo del mercato del lavoro attraverso l'Osservatorio regionale, avviando le prime fasi di programmazione per il 2025. Durante l'incontro del comitato d'indirizzo, tenutosi questa mattina presso via Trinacria a Palermo, sono stati discussi temi cruciali come il rilancio delle aree industriali in crisi e la valorizzazione dei territori interessati.

«Questo approccio – ha dichiarato l'assessore al Lavoro, Nuccia Albano – punta non solo a monitorare l'andamento del mercato, ma anche a promuovere interventi mirati per sostenere la crescita economica e occupazionale nelle aree in difficoltà. La collaborazione tra istituzioni e attori locali sarà fondamentale per implementare soluzioni concrete e sostenibili». Albano ha inoltre sottolineato l'importanza di definire un piano d'azione basato su analisi approfondite e proposte operative, capaci di rispondere in modo adeguato alle esigenze specifiche del mercato del lavoro siciliano.

All'incontro hanno partecipato, oltre all'assessore Albano, il capo di gabinetto dell'assessorato e la dirigente del dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali, Rosolino Greco e Letizia Di Liberti. Erano inoltre presenti il commissario e il direttore del Ciapi di Priolo Gargallo, Giacomo Scala e Fabio Marino, insieme ai rappresentanti del mondo sindacale e datoriale regionale.

Il comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio regionale diventerà pienamente operativo a partire dal 12 dicembre. In tale occasione saranno definiti i principali temi di indagine e analisi, che saranno successivamente sottoposti al comitato d'indirizzo per ulteriori valutazioni e approfondimenti. Questo passo rappresenta una tappa fondamentale per l'attuazione delle politiche attive del lavoro in Sicilia, con l'obiettivo di rilanciare il tessuto economico e occupazionale dell'isola. Con un focus mirato sulle aree industriali in crisi e un approccio collaborativo e sostenibile, l'Osservatorio punta a diventare un motore di sviluppo per l'intera regione, promuovendo strategie innovative e inclusive per affrontare le sfide del mercato del lavoro.