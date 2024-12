Sicilia, la Regione stanzia 38milioni per il sostegno alle persone con disabilità grave

10/12/2024 20:00:00

La Regione Siciliana ha stanziato circa 38 milioni di euro a favore delle ASP (Aziende Sanitarie Provinciali) per garantire contributi economici alle persone con disabilità che necessitano di un sostegno molto elevato. Il finanziamento, proveniente dal "Fondo regionale per la disabilità," coprirà i mesi di novembre e dicembre, con un'erogazione anticipata per evitare interruzioni nei servizi essenziali in prossimità delle festività natalizie.

«Abbiamo provveduto a erogare anche il beneficio di dicembre in anticipo, così da garantire continuità ai servizi indispensabili per le persone più fragili – ha dichiarato Nuccia Albano, assessore regionale alla Famiglia e alle politiche sociali –. Questa misura conferma l’attenzione del governo regionale verso chi ha più bisogno».

L’assessore ha inoltre sottolineato come l’aumento del numero di soggetti con disabilità censiti rispetto al 2023 abbia richiesto ulteriori risorse. Per fronteggiare la crescita di beneficiari e saldare gli arretrati dovuti, il governo Schifani ha stanziato ulteriori 32,5 milioni di euro tramite una variazione di bilancio.

Attualmente, i soggetti con necessità di sostegno molto elevato censiti in Sicilia sono 15.041, con un aumento di 1.258 persone rispetto al 2023, quando erano 13.783. La somma stanziata, pari a 37milioni e 870mila euro, sarà distribuita tra le ASP in base al numero di beneficiari segnalati.