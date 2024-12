Trapani: Uil Scuola Rua fa il ricorso gratuito per le ferie non fruite dai docenti con contratto a scadenza

12/12/2024 22:00:00

La Uil Scuola Rua di Trapani si fa portavoce dei diritti dei docenti con contratto di lavoro in scadenza al 30 giugno, promuovendo un ricorso gratuito per ottenere l’indennità sostitutiva delle ferie non fruite. L’iniziativa è aperta a tutti gli iscritti al sindacato e a coloro che desiderano iscriversi.

“La Corte di Cassazione – afferma Fulvio Marino, segretario generale della Uil Scuola Rua Trapani – ha emanato un’importante ordinanza, la numero 16715 del 2024, che sancisce il diritto dei docenti a tempo determinato al pagamento delle ferie non godute. Tale diritto può essere negato solo se il dirigente scolastico dimostra di aver invitato il docente, con un espresso avviso delle conseguenze, a usufruire delle ferie, e questi non ne ha fatto richiesta”.

Trattandosi di un’indennità, il diritto al suo riconoscimento è soggetto a una prescrizione di 10 anni. Pertanto, il ricorso è accessibile ai docenti con contratti al 30 giugno stipulati tra gli anni scolastici 2015/2016 e 2023/2024. Possono aderire sia docenti ancora precari che di ruolo, purché abbiano avuto contratti nel periodo indicato.

Come aderire al ricorso - Per partecipare al ricorso, è necessario compilare un modulo online disponibile al seguente link: https://forms.gle/FK8qyW6BSgwQezou6.