Cooking Quiz, l'Istituto Florio di Erice tra le migliori scuole alla finale di Parma

14/05/2026 16:15:00

Si è svolta all’Auditorium Paganini di Parma la grande finale europea del Cooking Quiz, appuntamento che ha riunito studenti, docenti, partner e ospiti internazionali provenienti anche da Spagna, Croazia e Ucraina in una giornata dedicata alla formazione, alla crescita professionale e allo scambio culturale.

Tra le scuole protagoniste dell’evento anche l’Istituto d’Istruzione Superiore “I. e V. Florio”, che ha preso parte alla competizione distinguendosi per una prova convincente e ricca di soddisfazioni.

La finale ha visto confrontarsi alcuni tra i migliori istituti alberghieri europei nei diversi indirizzi di studio. Per il settore Sala-Vendita la vittoria è andata alla 4^SV dell’IIS “Patrizi Baldelli Cavallotti” di Città di Castello, davanti alla 4^R dell’IIS “Buontalenti” di Firenze e alla 4^AB dell’IIS “Falcone” di Asola.

Nella categoria Enogastronomia a conquistare il titolo europeo è stata la 4^A dell’IPSEOA “Marcora” di Piacenza, seguita dalla 4^A dell’IIS “Magnaghi Solari” di Salsomaggiore Terme e dalla 4^AAL dell’IIS “Fanfani Camaiti” di Pieve Santo Stefano.

Per l’indirizzo Pasticceria, infine, il gradino più alto del podio è stato conquistato dalla classe 4^I dell’IIS “Einstein Nebbia” di Loreto. Secondo posto per la 3^P dell’IIS “Artusi” di Recoaro Terme e terza piazza per la 4^F del “Cillario Ferrero” di Neive.

L’iniziativa si conferma un’importante occasione di confronto internazionale per gli studenti degli istituti alberghieri, chiamati a mettere in campo competenze professionali, spirito di squadra e capacità di relazionarsi in un contesto europeo sempre più dinamico.

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“Autore per un giorno”, premiati a Castelvetrano i giovani talenti della scrittura

Grande partecipazione l’8 maggio scorso presso l’Ex Convento dei Minimi per la cerimonia di premiazione del progetto editoriale “Autore per un giorno”, promosso dalla professoressa Mariella Ciancimino e dal dottor Nicola Miceli, nell’ambito de Il Maggio dei Libri e del progetto “Città che legge”.

Il primo premio è stato assegnato a Gaia Sacco, alunna della classe V C della scuola primaria “Ruggero Settimo” dell’Istituto Comprensivo “Di Matteo”, per il racconto “Il banco degli aquiloni”, seguito dalla docente referente Cristina Basile. L’elaborato è stato premiato per il forte messaggio di inclusione, solidarietà e gentilezza.

Secondo posto per Adele D’Anna, alunna della classe V D “Ruggero Settimo”, autrice del racconto “La vera storia del Sole e della Luna”, testo poetico e intenso che attraverso la metafora del Sole e della Luna racconta un amore capace di superare ogni ostacolo.

Una menzione speciale è stata assegnata alla classe V A della scuola primaria “Nino Atria”, guidata dalle docenti Betty Ciaravolo, Carolina Cusumano e Angelica Vienna, per l’elaborato “Odissea nel mondo digitale”, originale reinterpretazione contemporanea del viaggio di Ulisse tra mito, Internet e nuove tecnologie.

Ad arricchire la manifestazione anche la performance artistica “Vestiti di libro”, realizzata dagli alunni della scuola secondaria dell’Istituto “Di Matteo” con il supporto delle docenti Domenica Oliveri, Anna Maria Di Giuseppe, Chiara Gabriele e Marianna Accardi.

La giornata si è conclusa con la consegna della pubblicazione contenente i testi vincitori e con la visita alla Biblioteca Gentile e alla Galleria Salinas, confermando ancora una volta il ruolo della scuola come luogo di crescita culturale, creatività e valorizzazione dei giovani talenti.

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Il Liceo Scientifico “Ruggieri” tra le dieci scuole italiane selezionate per il Premio Galileo 2026

Il Liceo Scientifico “Ruggieri” si conferma tra le dieci scuole superiori italiane selezionate per far parte della giuria giovani della XX edizione del Premio Galileo 2026, uno dei più importanti riconoscimenti nazionali dedicati alla divulgazione scientifica.

Gli studenti del liceo hanno partecipato attivamente alla lettura, all’analisi e alla valutazione dei cinque testi finalisti, confrontandosi con temi di grande attualità come l’intelligenza artificiale, la sostenibilità energetica, la comunicazione della malattia sui social network e l’evoluzione dell’uso delle sostanze stupefacenti.

Il 9 e 10 maggio una delegazione dell’istituto ha preso parte a Padova alla cerimonia conclusiva del premio e alle iniziative del “Festival della scienza e innovazione”, incontrando autori, ricercatori e divulgatori scientifici di rilievo come Alfio Quarteroni, Roberto Battiston ed Emiliano Biasini.

Il Premio Galileo nasce con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico ai temi della scienza e dell’innovazione, coinvolgendo ogni anno centinaia di studenti chiamati a valutare opere capaci di raccontare il mondo scientifico con rigore ma anche con un linguaggio accessibile e vicino alle nuove generazioni.

Durante il soggiorno a Padova, gli studenti del “Ruggieri” hanno inoltre partecipato a un intenso programma culturale culminato nella visita al Palazzo Bo, storica sede dell’Università di Padova, dove hanno potuto osservare il celebre teatro anatomico e la cattedra di Galileo Galilei, simbolo della nascita del metodo scientifico moderno.

La delegazione ha inoltre visitato alcuni dei principali tesori artistici della città, tra cui la Cappella degli Scrovegni con i capolavori di Giotto, il Museo degli Eremitani con la “Maddalena penitente” di Antonio Canova e il Museo della Natura e dell’Uomo.

La partecipazione al Premio Galileo rappresenta per il Liceo “Ruggieri” un’importante occasione di crescita culturale e confronto con il mondo della ricerca contemporanea, confermando l’attenzione della scuola verso percorsi formativi capaci di avvicinare i giovani alla scienza come chiave di lettura del presente e del futuro.



