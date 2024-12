Marsala, al Teatro Impero in scena Il Gran Circo Taddei

20/12/2024 09:45:00

Un'esperienza teatrale che farà ridere, commuovere e sognare. Il "Gran Circo Taddei", in programma domenica 29 dicembre alle ore 18 al Teatro Impero di Marsala,

è un tuffo nella Sicilia più autentica, tra le pagine indimenticabili di Andrea Camilleri. Un reading teatrale con la partecipazione di Marcella Favilla, Alessio Piazza, Francesco Vittorio Pellegrino e Matteo Pipitone, con la regia di Alessio Piazza.

«Davanti alla piazza San Francesco confluivano le corriere. Proprio questa è la nascita di Vigàta: lì al centro di quella piazza, ogni bambino raccontava le storie del suo paese, i fatti, ognuno le proprie cose. Quindi la grande piazza era come dieci paesi siciliani insieme, riuniti, che i bambini raccontavano… ne ho un ricordo vivissimo di scambio di informazioni, di storie…».

(Andrea Camilleri)

Proprio in questa Piazza, sbarca il tendone del Gran Circo Taddei, con la sua coloratissima famiglia:

Erlando Taddeis, sua moglie Alinda, le figlie Jana, Juna e Jona, il clown Beniamino e l’assistente Oreste. Il leone in gabbia, con il quale sfilano per Vigata, pubblicizzando lo spettacolo, illumina Pippo Incardona: un ingegnoso piano per liberarsi della vecchia e avara zia Michela, con la quale vive, ereditare tutte le sue ricchezze e poter fare finalmente la bella vita che vorrebbe, mentre intorno a lui i camerati fascisti armano quisquilie campanilistiche. Ma chissà se tutto andrà come previsto.

Una varietà umana recita la parte che assegna loro il burattinaio Camilleri attingendo ai suoi ricordi e colorandoli con la sua fantasia, il suo spirito umoristico e il suo singolare linguaggio siculo-italiano.

“Sono lusingato per la concessione dei diritti che l’Associazione Fondo Andrea Camilleri, costituita dalla famiglia, ha deciso per la messa in scena del reading “ Gran Circo Taddei” – dice Alessio Piazza - Il nostro debutto sarà al Teatro Impero a Marsala, mentre è denso il calendario delle iniziative in programma per festeggiare, nel 2025, il centenario della nascita dell’autore”.

Lo spettacolo, prodotto dalla Power Sound Service e dalla Peralta Production – Eventi & Comunicazione, ha la durata di un’ora.

Biglietti disponibili presso l’Agenzia I Viaggi dello Stagnone (via dei Mille, 65 Marsala) oppure online https://www.tickettando.it/ProductDetail/gran-circo-taddei