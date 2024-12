Petrosino, il sindaco Giacomo Anastasi nomina i nuovi assessori della Giunta comunale 

20/12/2024 16:02:00

Il Sindaco Giacomo Anastasi ha ufficializzato la nomina dei due nuovi assessori che completano la Giunta comunale. Si tratta di Antonio Salmeri, già consigliere comunale in carica e capo gruppo di maggioranza, e di Sebastiana Liliana Giordano, anch’essa consigliera comunale. I due nuovi ingressi si affiancano agli assessori già in carica, Concetta Vallone e Antonella Pipitone, che sono state confermate nei loro ruoli.

La cerimonia di giuramento si è svolta oggi alla presenza del Segretario comunale, Arianna Napoli, e dello stesso Sindaco Anastasi. Durante l’evento, il primo cittadino ha anche firmato il decreto per l’assegnazione delle nuove deleghe assessoriali.

“Accolgo fiducioso l’ingresso in giunta dei due nuovi membri. Ho già avuto modo di conoscere l’avvocato Salmeri e l’architetto Giordano in questi due anni e sono sicuro che aggiungeranno forza e competenza all’azione amministrativa” ha dichiarato il Sindaco. Anastasi ha sottolineato gli importanti risultati raggiunti finora, pur ribadendo che ci sono ancora molte sfide da affrontare per riportare il comune a una condizione di sostenibilità e sviluppo.

“Abbiamo raggiunto importanti risultati in questa prima parte di mandato,” ha proseguito il Sindaco, “ma tanto lavoro ancora c’è da fare per riportare la nostra comunità in una situazione di sostenibilità che possa consentire crescita e sviluppo. Siamo sulla buona strada e possiamo guardare al futuro, dopo l’approvazione del bilancio di risanamento da parte del Ministero dell’Interno, con maggiore serenità e fiducia.”

Anastasi ha poi voluto ringraziare gli assessori uscenti, Franco Pellegrino e Caterina Marino, per il loro impegno nei primi due anni del mandato, riconoscendo il ruolo cruciale che hanno svolto per superare le criticità economiche, organizzative e operative del comune.