 Scossa di terremoto nella Valle del Belice

Tragedia di Natale: precipita aereo con 70 persone a bordo. Ci sono superstiti

Tragedia di Natale in Kazakistan. Un Embraer 190 della compagnia Azerbaijan Airlines, in viaggio da Baku a Grozny, è precipitato in territorio kazako vicino alla città di Aktau. A bordo dell'aereo si trovavano almeno 70 passeggeri,...