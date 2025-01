Gli interventi dei Vigili del Fuoco la notte di Capodanno in provincia di Trapani

01/01/2025 12:00:00

Una notte di Capodanno tutto sommato tranquilla nella provincia di Trapani, dove i Vigili del Fuoco hanno registrato soltanto 6 interventi di soccorso, concentrati principalmente su incendi di cassonetti e salvataggi di animali. Un dato che si inserisce in un contesto nazionale più movimentato, con 882 interventi complessivi in tutta Italia per incidenti riconducibili ai festeggiamenti, in aumento rispetto ai 703 dello scorso anno.

Trapani, un bilancio positivo nel 2024

Nella provincia di Trapani, gli interventi di soccorso effettuati nel corso del 2024 sono stati 8.286, un dato che riflette l’impegno costante dei Vigili del Fuoco a tutela del territorio e dei suoi abitanti. La Sicilia, complessivamente, ha registrato 88.633 interventi durante l’anno, posizionandosi tra le regioni più attive, dopo la Lombardia (117.033 interventi) e prima del Lazio (86.359).

Il quadro nazionale

A livello nazionale, i Vigili del Fuoco hanno effettuato circa 975.000 interventi nel 2024, con una media di 2.670 al giorno. Del totale, 226.147 interventi hanno riguardato incendi ed esplosioni, mentre 207.386 sono stati soccorsi e salvataggi, seguiti da dissesti statici (59.382) e incidenti stradali (55.001).

Capodanno: incendi e salvataggi

La notte di Capodanno ha visto il numero maggiore di interventi in Lombardia (142), Emilia Romagna (109), Veneto e Trentino-Alto Adige (103) e Campania (99). La Sicilia ha registrato 25 interventi, un dato relativamente contenuto rispetto ad altre regioni. Nella provincia di Trapani, i 6 interventi segnalati confermano una notte gestibile e priva di gravi emergenze.